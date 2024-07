Il Sud Sudan sfida Team USA: alle 21 su Sky Sport

Le due nazionali si ritroveranno davanti a Lille mercoledì 31 luglio, e quella sarà una sfida che vale due punti per il gruppo C della prima fase del torneo olimpico. Intanto, però (ore 21 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW ) si fronteggiano sul parquet della O2 di Londra per scaldare i motori in attesa del debutto olimpico. Ancora imbattuta (3-0) la nazionale USA, che contro la Serbia ha impressionato e convinto. Attesa per il possibile debutto di Kevin Durant

Non avrà un roster ricco come quello dell'Australia e non ha certo la nobiltà cestistica della Serbia ma la nazionale del Sud Sudan è per certi una sfida dal fascino unico anche per una selezione di superstar planetarie come Team USA. Lasciata Abu Dhabi con due vittorie (convincentissima quella sulla Serbia), la nazionale USA sbarca a Londra e fronteggia un avversario che ritroverà anche nel girone C delle Olimpiadi parigine, ovvio esordio assoluto a cinque cerchi di un Paese nato soltanto nel 2011. Alla O2 Arena la squadra allenata da Royal Ivey (college a Teaxs, poi quasi 500 partite NBA nel suo passato) ha già giocato e vinto la sua prima amichevole, contro i padroni di casa, la nazionale britannica. Grande protagonista Marial Shayok, autore di 27 punti con un ottimo 4/6 dalla lunga distanza, uno dei punti di forza di tutta la squadra africana, che fa molto affidamento sul tiro da tre e che anche con la Gran Bretagna ha tirato con il 40% dall'arco (13/32). In casa Team USA, dopo aver assistito all'esordio contro la Serbia di Derrick White (arrivato in corsa per sostituire Kawhi Leonard) e allo show balistico di Steph Curry, nella gara contro il Sud Sudan potrebbe finalmente essere in campo Kevin Durant, che si è allenato regolarmente nei giorni precedenti alla partita. O in questo test o nel prossimo contro la Germania (lunedì alle ore 21, sempre su Sky Sport NBA) la superstar dei Suns farà il suo debutto, permettendo di vedere finalmente al completo la squadra di coach Kerr, che però già contro la Serbia ha dato un saggio di tutta la sua potenza di fuoco. USA-Sud Sudan è in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW alle 21 con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.