Jacobs in finale dei 100 metri, Ali eliminato

Marcell Jacobs si è qualificato grazie ai ripescaggi per la finale dei 100 metri piani all'Olimpiade di Parigi (in programma alle 21.50, diretta su Eurosport 1 - canale 210 di Sky). Il campione olimpico in carica ha chiuso al 3° posto la sua semifinale in 9''92 (primato stagionale). Nulla da fare invece per Chituru Ali, settimo nella prima semifinale (10''14). Migliori tempi delle semifinali 9''80 e 9''81 dei giamaicani Thompson e Seville.

