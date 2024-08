Giornata indimenticabile per la capitana delle "Farfalle", che dopo il bronzo olimpico ha ricevuto anche l'anello con la proposta di matrimonio dal fidanzato, tra gli applausi delle compagne di nazionale e degli spettatori. "Medaglia e matrimonio sono per l'eternità, è il giorno più bello della mia vita"

Se il bronzo conquistato con le Farfalle della ritmica aveva già reso indimenticabile la giornata di Alessia Maurelli , a farla diventare ancor più speciale ci ha pensato il suo fidanzato Massimo, che poco dopo la premiazione l’ha raggiunta, si è inginocchiato davanti a lei e ha estratto l’anello per la proposta di matrimonio . Una scena già vista nel corso di questa Olimpiade, ma che riesce sempre a commuovere e intenerire il pubblico presente, che si è goduto la scena sui maxischermi dell’impianto. L’azzurra, in lacrime, ha abbracciato e baciato il futuro marito, commentando con un “Sei matto!” tra gli applausi delle compagne.

"Medaglia e anello per l'eternità"

Dopo il bronzo, Maurelli ha commentato: "La medaglia olimpica è per l'eternità e il matrimonio è per l'eternità: questo è il giorno più bello della mia vita. Questa è la medaglia sognata per tre anni, quella che ci ha riconfermato sul podio olimpico e non era scontata affatto vista la concorrenza super agguerrita, riconfermarsi non è così prevedibile. Questa è storia, questa medaglia è la chiusura di un cerchio: con queste ragazze sarò legata per sempre. Questo è un giorno che ricorderemo con tanta gioia".