Viviani e Consonni da urlo: argento nella Madison!

Arriva la terza medaglia dal ciclismo su pista: Elia Viviani e Simone Consonni sono straordinari nella madison, dove vincono l'argento nonostante una caduta nel finale dietro al sorprendente Portogallo. Bronzo per la Danimarca. Per Viviani, che chiude in lacrime, è il terzo alloro olimpico dopo l'oro di Rio e il bronzo di Tokyo

La 38^ medaglia azzurra a Parigi arriva ancora dalla pista del velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines. La firma è d'autore: Simone Consonni ed Elia Viviani conquistano uno straordinario argento nella Madison. Gli azzurri hanno chiuso la prova con 47 punti, superati solo dal soprendente Portogallo (55), autore nel finale di una rimonta incredibile. Bronzo per la Danimarca (41). Italia super sia negli sprint che con i 20 punti del giro, che è stata in testa per quasi la totalità della gara, riuscendo ad andare a medaglia nonostante una caduta nel finale. Elia Viviani chiude in lacrime la sua ultima prova in maglia azzurra, rimpinguando il bottino dopo l'oro di Rio e il bronzo di Tokyo. Prima medaglia nella madison maschile da Sydney 2000 (bronzo di Silvio Martinello e dell'attuale CT Marco Villa), la terza di questa spedizione dopo l'inseguimento uomini (bronzo) e la Madison donne (oro).