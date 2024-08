Perdere un bronzo, per quattro secondi. Non stiamo parlando di una disciplina di velocità o resistenza, ma di ginnastica artistica e della medaglia tolta dal collo dell'americana Jordan Chiles per un ricorso presentato in ritardo: "Proprio mentre festeggiavo il mio successo olimpico ho ricevuto la devastante notizia che la mia medaglia di bronzo mi era stata tolta". A tornare sull'episodio di Parigi 2024 è la stessa ginnasta statunitense, con un lungo post social: "Avevo fiducia nell'appello presentato da team, che aveva fornito prove conclusive sul mio punteggio. Questo appello non ha avuto successo. Non ho parole. Questa decisione mi sembra ingiusta e rappresenta un duro colpo, non solo per me, ma per tutti coloro che hanno sostenuto il mio percorso". E ancora: "Ora mi trovo di fronte a uno dei momenti più difficili della mia carriera, ma farò ogni sforzo per garantire che giustizia venga fatta". La foto di Jordan Chiles sul podio era diventata famosa anche per il doppio inchino fatto insieme a Simone Biles per l'oro Andrade.