Reduce da un ottimo weekend di Kitzbuhel, il velocista azzurro sarà insieme a Paris e alla nuova stella Franzoni una delle speranze della spedizione italiana di Milano-Cortina (si correrà a Bormio) per lo sci alpino. Lo abbiamo intervistato in esclusiva, parlando dei suoi ricordi, dei suoi infortuni e delle emozioni in vista della sua prima Olimpiade