il commento

"Sergio, Sergio", il coro dell’Olimpiade di Mattarella

Alberto Pontara

Alberto Pontara

Sergio Mattarella è stato protagonista della Cerimonia d'apertura ed è stato acclamato da tutto San Siro con veri e propri cori da stadio. In questi giorni il Presidente della Repubblica si è decisamente sovraesposto, ma per un'ottima ragione: fare sì che queste Olimpiadi siano di tutti gli italiani, uniti oltre le divisioni. Un segnale di Armonia, come la parola simbolo dello show del Meazza

