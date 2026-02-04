Obiettivo è ottenere più punti per vincere una partita, ça va sans dire. Come si ottengono? Mandando quante più stone (pietre) possibili, facendole scivolare lungo una superficie ghiacciata, vicino al centro di un'area formata da quattro cerchi concentrici. Una partita si divide in 10 fasi (end) e al termine di ognuna si calcola quale squadra ha la stone più vicina al centro e soprattutto quante sono (come le bocce per intenderci, ma con un "pallino" fisso e non in movimento). Il risultato finale è dato dalla somma delle pietre mandate a bersaglio nel corso delle 10 mani. In ogni end una squadra ha otto lanci a disposizione (due a testa per i quattro giocatori impiegati), cinque invece nel doppio misto (con otto end invece di 10).

Per mettere a segno un punto esistono due fasi: la scivolata, con il rilascio e la spinta della stone da parte di un giocatore, e la spazzata, ossia l'utilizzo di scope da parte di altri due membri della squadra per ridurre l'attrito tra la pietra e il ghiaccio e aumentare il curl, da cui il nome dello sport, ossia la rotazione della pietra che le consente di assumere una traiettoria curvilinea.

Molto importante è anche la strategia per ogni lancio, dettata dallo skip, posto dietro l'area in cui spedire le stone. Lo skip generalmente partecipa per ultimo al lancio delle pietre. L'importanza della tattica nel curling è tale da definire la disciplina come una sorta di "scacchi del ghiaccio"