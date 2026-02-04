Introduzione
Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina iniziano 48 ore prima della cerimonia inaugurale di venerdì 6 febbraio. A Cortina comincia il programma del curling con le prime sfide nella specialità del doppio misto, di cui l'Italia è oro olimpico in carica con Amos Mosaner e Stefania Constantini. Il curling fece la sua comparsa ai Giochi già nel 1924, ma è entrato stabilmente nel programma olimpico 28 anni fa. Tra end, rink, tee e stone, ecco quali sono le regole e le parole da sapere per seguire al meglio le gare, la formula e il calendario degli eventi, le aspettative azzurre e le nazionali favorite per la conquista delle medaglie
Quello che devi sapere
Il curling alle Olimpiadi
Milano-Cortina parte a suon di stone. Le prime gare alle Olimpiadi sono quelle di curling, in programma mercoledì 4 febbraio, 48 ore prima della cerimonia inaugurale e del via ufficiale della XXV edizione dei Giochi Olimpici invernali. Ma da dove viene il curling? La tradizione colloca l'origine in Scozia nel XVI secolo.
Alle Olimpiadi apparve già alla prima edizione, Chamonix 1924, seppur come sport dimostrativo e solo nella versione maschile (vennero comunque assegnate le medaglie). Riapparso sperimentalemente in altre edizioni, è entrato stabilmente nel programma olimpico solo nel 1998 a Nagano sia con la competizione maschile che con quella femminile (con quattro componenti per squadra). Da Pyeongchang 2018 è presente anche il doppio misto (una coppia con un uomo e una donna)
Le regole
Obiettivo è ottenere più punti per vincere una partita, ça va sans dire. Come si ottengono? Mandando quante più stone (pietre) possibili, facendole scivolare lungo una superficie ghiacciata, vicino al centro di un'area formata da quattro cerchi concentrici. Una partita si divide in 10 fasi (end) e al termine di ognuna si calcola quale squadra ha la stone più vicina al centro e soprattutto quante sono (come le bocce per intenderci, ma con un "pallino" fisso e non in movimento). Il risultato finale è dato dalla somma delle pietre mandate a bersaglio nel corso delle 10 mani. In ogni end una squadra ha otto lanci a disposizione (due a testa per i quattro giocatori impiegati), cinque invece nel doppio misto (con otto end invece di 10).
Per mettere a segno un punto esistono due fasi: la scivolata, con il rilascio e la spinta della stone da parte di un giocatore, e la spazzata, ossia l'utilizzo di scope da parte di altri due membri della squadra per ridurre l'attrito tra la pietra e il ghiaccio e aumentare il curl, da cui il nome dello sport, ossia la rotazione della pietra che le consente di assumere una traiettoria curvilinea.
Molto importante è anche la strategia per ogni lancio, dettata dallo skip, posto dietro l'area in cui spedire le stone. Lo skip generalmente partecipa per ultimo al lancio delle pietre. L'importanza della tattica nel curling è tale da definire la disciplina come una sorta di "scacchi del ghiaccio"
Il vocabolario del curling
Una serie di termini da imparare per una visione consapevole delle gare:
- Stone - La pietra di granito con impugnatura, pesante circa 20 chili, lanciata dai giocatori sul ghiaccio per ottenere punti
- Rink - La striscia di ghiaccio lunga circa 45 metri e larga 5 in cui si disputa una partita
- Casa - L'area, formata da cerchi concentrici, che aiuta a stabilire quali e quante stone siano più vicine al centro. Sono due e sono poste alle due estremità del rink
- Button/tee - Il centro della casa, quello a cui mirano i giocatori con le proprie stone
- Sweeping - La fase, dopo il rilascio della stone, in cui vengono utilizzate le scope per rendere più liscio il ghiaccio e diminuire l'attrito della pietra sulla superficie
- Skip - Come spiegato sopra, è una sorta di capitano della squadra. Si posiziona dietro la casa per suggerire ai compagni di squadra cosa fare e la direzione dei lanci. Può aiutare a spazzare quando la stone sta entrando nella casa e partecipa ai lanci, effettuando di solito gli ultimi due
- End - Il periodo di gioco che compone una partita. Sono 10 per incontro nelle prove a squadra e 8 nel doppio misto. In ogni end ci sono 8 tiri per squadra (2 per giocatore), 5 nel doppio misto. Non conta vincere più singoli end, ma la somma delle pietre mandate a bersaglio complessivamente nei 10 end
- Martello - L'ultimo tiro dell'end, quello che può fare la differenza. Un vantaggio concesso a chi non ha mandato stone a bersaglio nell'end precedente. Se nessuna delle due squadre ottiene punti in un end, resta alla stessa squadra in quello successivo (cambia proprietario invece nel doppio misto)
- Curl - La traiettoria della stone sul ghiaccio data dalla sua rotazione
- Conceding - La possibilità per una squadra di abbandonare prima della fine una gara ritenuta già compromessa
- Extraend - Un periodo supplementare giocato in caso di parità dopo i 10 o 8 end regolamentari
- Pointer - Tiro effettuato con l'obiettivo di posizionare una stone quanto più vicino al button
- Guardia - Tiro effettuato per proteggere una o più stone già posizionate nei pressi del button
- Takeout/bocciata - Tiro effettuato per rimuovere una o più stone
- Thinking time - Momento riservato alla strategia da usare. Si possono avere 38 o 30 minuti cronometrati a seconda del numero di end
Il curling a Milano-Cortina
Si disputano tre eventi per un totale di nove medaglie da assegnare:
- La prova a squadra maschile (quattro giocatori per squadra)
- La prova a squadre femminile (quattro giocatori per squadra)
- Il doppio misto (due giocatori per squadra)
La location per tutte le gare sarà lo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, costruito in occasione delle Olimpiadi del 1956. Una struttura dedicata esclusivamente al curling per l'occasione
La formula per le tre discipline è la stessa. Si parte con un round robin in cui si affrontano tutte le 10 squadre tra di loro. Al termine, le prime quattro si qualificano in semifinale e poi si disputano le finali
I convocati e le aspettative dell'Italia
L'Italia, da nazione ospitante, gareggia in tutte le prove. Ecco i 10 convocati:
Squadra femminile
- Stefania Constantini (in foto)
- Elena Antonia Mathis
- Giulia Zardini Lacedelli
- Marta Lo Deserto
- Rebecca Mariani
Squadra maschile
- Joel Thierry Retornaz
- Amos Mosaner (in foto)
- Sebastiano Arman
- Mattia Giovanella
- Alberto Pimpini
Constantini e Mosaner gareggeranno nel doppio misto, dove sono campioni olimpici in carica. L'oro ottenuto quattro anni fa a Pechino è l'unica medaglia per ora del curling italiano alle Olimpiadi. I due hanno vinto anche il Mondiale nel 2025. Anche le squadre sperano di ottenere delle soddisfazioni: gli uomini hanno centrato il bronzo nel Mondiale 2024 (solo il 10° posto invece nel 2025). Le donne vantano invece un argento all'Europeo 2023 e un 4° posto al Mondiale 2024. Nel 2025° però è arrivato solo una 10^ posizione al Mondiale e la 7^ all'Europeo.
Joel Retornaz, skip della squadra maschile, era presente anche ai Giochi di Torino 2006.
Il medagliere del curling
Il Canada è storicamente la nazione più forte nella disciplina, come dimostra il medagliere di tutti i tempi del curling ai Giochi Olimpici:
- Canada: 6 ori, 3 argenti, 3 bronzi
- Svezia: 3 ori, 3 argenti, 3 bronzi
- Gran Bretagna: 2 ori, 1 argento, 1 bronzo
- Svizzera: 1 oro, 3 argenti, 3 bronzi
- Norvegia: 1 oro, 2 argenti, 2 bronzi
- Stati Uniti: 1 oro, 1 bronzo
- Italia: 1 oro
Gli ultimi Mondiali sono stati vinti dalla Scozia nella prova maschile (alle Olimpiadi come Gran Bretagna), davanti a Svizzera e Canada. La prova femminile è stata invece conquistata dal Canada con Svizzera e Cina sul podio. Nel doppio misto, come detto, successo dell'Italia che si è messa dietro Scozia e Australia
Il calendario del curling a Milano-Cortina
Ecco il programma completo della disciplina nella XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali:
- Mercoledì 4 febbraio
- Doppio misto, Svezia-Corea del Sud (19.05)
- Doppio misto, Gran Bretagna-Norvegia (19.05)
- Doppio misto, Canada-Rep. Ceca (19.05)
- Doppio misto, Estonia-Svizzera (19.05)
- Giovedì 5 febbraio
- Doppio misto, Gran Bretagna-Estonia (10.05)
- Doppio misto, Svezia-Rep. Ceca (10.05)
- Doppio misto, Norvegia-Usa (10.05)
- Doppio misto, Corea del Sud-Italia (10.05)
- Doppio misto, Usa-Svizzera (14.35)
- Doppio misto, Norvegia-Canada (14.35)
- Doppio misto, Canada-Italia (19.05)
- Doppio misto, Svizzera-Corea del Sud (19.05)
- Doppio misto, Estonia-Svezia (19.05)
- Doppio misto, Rep. Ceca-Gran Bretagna (19.05)
- Venerdì 6 febbraio
- Doppio misto, Svezia-Gran Bretagna (10.05)
- Doppio misto, Italia-Svizzera (10.05)
- Doppio misto, Usa-Canada (10.05)
- Doppio misto, Rep.Ceca-Usa (14.35)
- Doppio misto, Estonia-Italia (14.35)
- Doppio misto, Corea del Sud-Gran Bretagna (14.35)
- Doppio misto, Svezia-Norvegia (14.35)
- Sabato 7 febbraio
- Doppio misto, Gran Bretagna-Canada (10.05)
- Doppio misto, Svizzera-Svezia (10.05)
- Doppio misto, Estonia-Norvegia (14.35)
- Doppio misto, Rep.Ceca-Corea del Sud (14.35)
- Doppio misto, Svezia-Italia (14.35)
- Doppio misto, Gran Bretagna-Usa (14.35)
- Doppio misto, Corea del Sud-Usa (19.05)
- Doppio misto, Canada-Estonia (19.05)
- Doppio misto, Rep.Ceca-Svizzera (19.05)
- Doppio misto, Norvegia-Italia (19.05)
- Domenica 8 febbraio
- Doppio misto, Norvegia-Rep.Ceca (10.05)
- Doppio misto, Corea del Sud-Estonia (10.05)
- Doppio misto, Canada-Svezia (14.35)
- Doppio misto, Gran Bretagna-Svizzera (14.35)
- Doppio misto, Usa-Estonia (14.35)
- Doppio misto, Italia-Rep.Ceca (14.35)
- Doppio misto, Italia-Gran Bretagna (19.05)
- Doppio misto, Usa-Svezia (19.05)
- Doppio misto, Svizzera-Norvegia (19.05)
- Doppio misto, Canada-Corea del Sud (19.05)
- Lunedì 9 febbraio
- Doppio misto, Svizzera-Canada (10.05)
- Doppio misto, Italia-Usa (10.05)
- Doppio misto, Norvegia-Corea del Sud (10.05)
- Doppio misto, Rep.Ceca-Estonia (10.05)
- Doppio misto, semifinale (18.05)
- Doppio misto, semifinale (18.05)
- Martedì 10 febbraio
- Doppio misto, finale bronzo (14.05)
- Doppio misto, finale (18.05)
- Mercoledì 11 febbraio
- Torneo maschile, Svezia-Italia (19.05)
- Torneo maschile, Canada-Germania (19.05)
- Torneo maschile, Rep.Ceca-Usa (19.05)
- Torneo maschile, Cina-Gran Bretagna (19.05)
- Giovedì 12 febbraio
- Torneo femminile, Corea del Sud-Usa (9.05)
- Torneo femminile, Giappone-Svezia (9.05)
- Torneo femminile, Italia-Svizzera (9.05)
- Torneo femminile, Canada-Danimarca (9.05)
- Torneo maschile, Norvegia-Germania (14.05)
- Torneo maschile, Usa-Svizzera (14.05)
- Torneo maschile, Gran Bretagna-Svezia (14.05)
- Torneo femminile, Cina-Gran Bretagna (19.05)
- Torneo femminile, Italia-Corea del Sud (19.05)
- Torneo femminile, Danimarca-Giappone (19.05)
- Torneo femminile, Svezia-Usa (19.05)
- Venerdì 13 febbraio
- Torneo maschile, Canada-Usa (9.05)
- Torneo maschile, Gran Bretagna-Italia (9.05)
- Torneo maschile, Cina-Norvegia (9.05)
- Torneo maschile, Svizzera-Rep.Ceca (9.05)
- Torneo femminile, Danimarca-Svezia (14.05)
- Torneo femminile, Cina-Svizzera (14.05)
- Torneo femminile, Usa-Canada (14.05)
- Torneo femminile, Gran Bretagna-Corea del Sud (14.05)
- Torneo maschile, Svizzera-Cina (19.05)
- Torneo maschile, Rep.Ceca-Norvegia (19.05)
- Torneo maschile, Germania-Italia (19.05)
- Torneo maschile, Canada-Svezia (19.05)
- Sabato 14 febbraio
- Torneo femminile, Italia-Cina (9.05)
- Torneo femminile, Gran Bretagna-Canada (9.05)
- Torneo femminile, Svizzera-Giappone (9.05)
- Torneo maschile, Rep.Ceca-Gran Bretagna (14.05)
- Torneo maschile, Svezia-Cina (14.05)
- Torneo maschile, Svizzera-Canada (14.05)
- Torneo maschile, Germania-Usa (14.05)
- Torneo femminile, Canada-Svizzera (19.05)
- Torneo femminile, Giappone-Usa (19.05)
- Torneo femminile, Corea del Sud-Danimarca (19.05)
- Torneo femminile, Italia-Svezia (19.05)
- Domenica 15 febbraio
- Torneo maschile, Usa-Svezia (9.05)
- Torneo maschile, Germania-Gran Bretagna (9.05)
- Torneo maschile, Norvegia-Italia (9.05)
- Torneo femminile, Giappone-Corea del Sud (14.05)
- Torneo femminile, Danimarca-Italia (14.05)
- Torneo femminile, Gran Bretagna-Svezia (14.05)
- Torneo femminile, Usa-Cina (14.05)
- Torneo maschile, Cina-Canada (19.05)
- Torneo maschile, Norvegia-Usa (19.05)
- Torneo maschile, Italia-Rep.Ceca (19.05)
- Torneo maschile, Gran Bretagna-Svizzera (19.05)
- Lunedì 16 febbraio
- Torneo femminile, Svezia-Svizzera (9.05)
- Torneo femminile, Cina-Canada (9.05)
- Torneo femminile, Danimarca-Gran Bretagna (9.05)
- Torneo maschile, Gran Bretagna-Norvegia (14.05)
- Torneo maschile, Rep.Ceca-Canada (14.05)
- Torneo maschile, Svezia-Germania (14.05)
- Torneo maschile, Italia-Cina (14.05)
- Torneo femminile, Usa-Italia (19.05)
- Torneo femminile, Corea del Sud-Cina (19.05)
- Torneo femminile, Svizzera-Gran Bretagna (19.05)
- Torneo femminile, Giappone-Canada (19.05)
- Martedì 17 febbraio
- Torneo maschile, Svizzera-Svezia (9.05)
- Torneo maschile, Usa-Cina (9.05)
- Torneo maschile, Rep.Ceca-Germania (9.05)
- Torneo femminile, Svezia-Canada (14.05)
- Torneo femminile, Italia-Giappone (14.05)
- Torneo femminile, Danimarca-Usa (14.05)
- Torneo femminile, Corea del Sud-Svizzera (14.05)
- Torneo maschile, Germania-Svizzera (19.05)
- Torneo maschile, Usa-Italia (19.05)
- Torneo maschile, Canada-Gran Bretagna (19.05)
- Torneo maschile, Svezia-Norvegia (19.05)
- Mercoledì 18 febbraio
- Torneo femminile, Cina-Danimarca (9.05)
- Torneo femminile, Usa-Gran Bretagna (9.05)
- Torneo femminile, Svezia-Corea del Sud (9.05)
- Torneo maschile, Italia-Canada (14.05)
- Torneo maschile, Cina-Rep.Ceca (14.05)
- Torneo maschile, Norvegia-Svizzera (14.05)
- Torneo maschile, Usa-Gran Bretagna (14.05)
- Torneo femminile, Gran Bretagna-Giappone (19.05)
- Torneo femminile, Svizzera-Danimarca (19.05)
- Torneo femminile, Canada-Italia (19.05)
- Torneo femminile, Cina-Svezia (19.05)
- Giovedì 19 febbraio
- Torneo maschile, Svezia-Rep.Ceca (9.05)
- Torneo maschile, Italia-Svizzera (9.05)
- Torneo maschile, Cina-Germania (9.05)
- Torneo maschile, Norvegia-Canada (9.05)
- Torneo femminile, Svizzera-Usa (14.05)
- Torneo femminile, Canada-Corea del Sud (14.05)
- Torneo femminile, Giappone-Cina (14.05)
- Torneo femminile, Gran Bretagna-Italia (14.05)
- Torneo maschile, semifinale (19.05)
- Torneo maschile, semifinale (19.05)
- Venerdì 20 febbraio
- Torneo femminile, semifinale (14.05)
- Torneo femminile, semifinale (14.05)
- Torneo maschile, finale per il bronzo (19.05)
- Sabato 21 febbraio
- Torneo femminile, finale per il bronzo (14.05)
- Torneo maschile, finale (19.05)
- Domenica 22 febbraio
- Torneo femminile, finale (11.05)