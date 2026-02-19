A Casa Italia dopo il bronzo nella team sprint con Elia Barp, Federico Pellegrino ha parlato delle due medaglie conquistate a Milano-Cortina nelle sue ultime gare in carriera: "La gara di oggi è stata dura e non me la sono goduta troppo, ma la medaglia in staffetta la sognavo da tutta la carriera, era l'obiettivo del quadriennio". E sul ritiro: "Posso smettere tranquillo perché so che lo sci di fondo italiano ha altri atleti in grado di salire su un podio olimpico"