Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live
L'Italia del curling maschile affronta la Svizzera: serve vincere per andare in semifinale. Oggi il grande debutto dello sci alpinismo all'Olimpiade con l'azzurra Murada a caccia di una medaglia. Nell'hockey è il giorno delle finali femminile, mentre nel pattinaggio donne è la serata del programma libero. Qui tutti i risultati e le news live
in evidenza
Milano-Cortina: i risultati e le news di oggi:
- Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna
- Il programma delle gare di oggi
- Arianna Fontana l'atleta azzurra più medagliata di sempre
- Arianna Fontana: "14 medaglie frutto di 20 anni di lavoro"
- Short track, staffetta donne 3000 metri: azzurre d'argento
- Barp-Pellegrino bronzo nella Team Sprint: "Sia un messaggio per i giovani"
- Pellegrino: "Smetto sereno, abbiamo atleti validi"
- Short track, duro comunicato Fisg dopo caduta Sighel
- Debutta lo sci alpinismo: come funziona
- Cerimonia di chiusura a Verona: come sarà e gli ospiti
- Miglior medagliere azzurro nella storia
- Il MEDAGLIERE
- Il calendario e tutti i risultati
Curling maschile, i risultati delle partite del mattino LIVE
- Italia-Svizzera 0-2 (dopo il 1°end)
- Svezia-Rep. Ceca 0-1 (dopo il 1°end)
- Cina-Germania 0-1 (dopo il 1°end)
- Norvegia-Canada 3-0 (dopo il 1°end)
Curling maschile, Italia-Svizzera 0-2 dopo il primo end
Gli elvetici fanno valere l'hammer e portano a casa i primi 2 punti del match.
A Bormio confermato il programma dello sci alpinismo
Fitta nevicata anche a Bormio, ma al momento è confermato il programma di oggi dello sci alpinismo (il via alle 9.50, finali femminili alle 13.55 e maschili alle 14.15).
A Livigno rinvio per l'halfpipe
A causa delle cattive condizioni meteo a Livigno, le qualificazioni dell'halfpipe maschile sono state rinviate.
Curling maschile, iniziata Italia-Svizzera
Nel primo end "hammer" alla Svizzera
Curling maschile, inizia la sfida decisiva Italia-Svizzera:
- Italia-Svizzera
- Svezia-Rep. Ceca
- Cina-Germania
- Norvegia-Canada
Oggi le finali dell'hockey femminile:
Ore 14:40 - Finale per il bronzo:
- Svizzera-Svezia
Ore 19-10 - Finale per l'oro
- USA-Canada
Curling maschile, serve una vittoria
Tra poco in campo l'Italia guidata da Joel Retornaz contro la Svizzera per l'ultimo match del round robin: con una vittoria gli azzurri sarebbero in semifinale
Debutta lo sci alpinismo e l'Italia può andare a medaglia
Le Olimpiadi danno il "benvenuto" a una nuova disciplina: lo sci alpinismo. La giornata di giovedì segnerà il debutto olimpico di questo sport, sulla pista Stelvio di Bormio. In programma due sprint, uomini e donne. L'Italia punta forte soprattutto in campo femminile con Giulia Murada, salita quest'anno tre volte sul podio in Coppa del Mondo e attuale n. 2 della classifica generale. Qui tutto quello che devi sapere su questa disciplina
Olimpiadi, debutta lo sci alpinismo: tutto quello che c'è da sapereVai al contenuto
Il programma della sera:
- ore 19 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Singolo femminile (programma libero)
- ore 19.05 - CURLING (uomini): Semifinale/1
- ore 19.05 - CURLING (uomini): Semifinale/2
- ore 19.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, finale oro): Stati Uniti-Canada
- ore 19.30 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe donne (qualificazioni manche 1)
- ore 20.27 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe donne (qualificazioni manche 2)
Il programma del pomeriggio:
- ore 12.55 - SCI ALPINISMO: Sprint donne (semifinali)
- ore 13.25 - SCI ALPINISMO: Sprint uomini (semifinali)
- ore 13.55 - SCI ALPINISMO: Sprint donne (finale)
- ore 14.00 - COMBINATA NORDICA: Team sprint (sci di fondo)
- ore 14.05 - CURLING (donne, round robin): Svizzera-Stati Uniti, Canada-Corea, Giappone-Cina, Gran Bretagna-ITALIA
- ore 14.15 - SCI ALPINISMO: Sprint uomini (finale)
- ore 14.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, finale bronzo): Svizzera-Svezia
- ore 16.30 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 1500m uomini
Il programma della mattina:
- ore 9.05 - CURLING (uomin, round robin): Svezia-Rep. Ceca, ITALIA-Svizzera, Cina-Germania, Norvegia-Canada
- ore 9.50 - SCI ALPINISMO: Sprint donne (batterie)
- ore 10 - COMBINATA NORDICA: Team sprint (salto di gara)
- ore 10.30 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe uomini (qualificazioni manche 1)
- ore 10.30 - SCI ALPINISMO: Sprint uomini (batterie)
- ore 11.27 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe uomini (qualificazioni manche 2)
Il programma di oggi:
Oggi è il giorno dello storico debutto alle Olimpiadi dello sci alpinismo, con le gare sprint. Italia in corsa per la medaglia soprattutto al femminile con Giulia Murada. Giornata da dentro o fuori per l'Italia nel curling maschile, con il team di Joel Retornaz obbligato a battere la Svizzera per accedere in semifinale
Olimpiadi, il programma di giovedì 19 febbraioVai al contenuto
Caduta Sighel, l'ira della Federazione
Arriva un'altra beffa per Pietro Sighel, fuori nelle semifinali dei 500 metri per via di un contatto con il canadese Laoun, che ha trascinato l'azzurro a terra. Per i giudici, però, non è stata commessa alcuna scorrettezza. Netta la presa di posizione del presidente della FISG, Andrea Gios: "Decisioni incoerenti e contraddittorie"
Beffa Sighel: spinto e fuori nei 500m. Ira FISGVai al contenuto
Il medagliere di Milano-Cortina
Dopo la giornata di mercoledì, l'Italia sale a quota 26 medaglie, restando al secondo posto nel medagliere con 9 ori, 5 argenti e 12 bronzi, alle spalle soltanto della Norvegia. Di seguito il medagliere completo di Milano-Cortina 2026
Il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina: Italia 2^Vai al contenuto
Pellegrino: "Posso smettere tranqullo, ci sono atleti validi"
A Casa Italia dopo il bronzo nella team sprint con Elia Barp, Federico Pellegrino ha parlato delle due medaglie conquistate a Milano-Cortina nelle sue ultime gare in carriera: "La gara di oggi è stata dura e non me la sono goduta troppo, ma la medaglia in staffetta la sognavo da tutta la carriera, era l'obiettivo del quadriennio". E sul ritiro: "Posso smettere tranquillo perché so che lo sci di fondo italiano ha altri atleti in grado di salire su un podio olimpico"
Pellegrino: 'Smetto sereno, abbiamo atleti validi'Vai al contenuto
Arianna Fontana nella leggenda
Arianna Fontana nella leggenda, diventa l'atleta italiana con più medaglie alle Olimpiadi (sia invernali che estive): 14 medaglie per la pattinatrice azzurra che supera le 13 del mito Edoardo Mangiarotti. Un "bottino" accumulato in 6 edizioni dei Giochi Olimpici
Leggenda Fontana: è l'atleta italiana più medagliata di sempreVai al contenuto
Ieri bronzo nella Team Sprint e argento nella staffetta 3000 short track
Diventano 26 le medaglie azzurre ai Giochi di Milano-Cortina con l'argento della staffetta femminile di short track e il bronzo di Elia Barp e Federico Pellegrino nella Team Sprint maschile di sci di fondo. Siamo sempre a dieci discipline a medaglia : -1 uno dal record assoluto (Stati Uniti nel 2018). Già frantumato il record di 20 di Lillehammer del 1994!
Tutte le medaglie azzurre a Milano-CortinaVai al contenuto
Oro, argento e bronzo: il podio di Bragagna del 19 febbraio
Il podcast esclusivo di Sky Sport con l'analisi dell'ultima giornata olimpica e la presentazione di quella che sta per iniziare attraverso l'inconfondibile voce di chi lo sport lo vive e lo racconta da una vita: Franco Bragagna. L'impresa di bronzo di Pellegrino-Barp nello sci di fondo e quella d'argento della staffetta donne nei 3000 metri short track, con Arianna Fontana che arriva a 14 medaglie olimpiche, superando Mangiarotti nella classifica all time italiana. Ma anche un pensiero per gli sconfitti di questa Olimpiade, da Vinatzer a McGrath alla tedesca Durr, fino a Pietro Sighel. Infine la sfida decisiva nel curling maschile tra Italia e Svizzera
Oro, argento e bronzo: il podio di Bragagna del 19 febbraioVai al contenuto
Buongiorno da Milano-Cortina
Quart'ultimo giorno per l'Olimpiade di Milano-Cortina, oggi l'esordio dello sci alpinismo nel programma dei Giochi invernali. Ma si parte subito, alle 9, con una sfida decisiva per l'Italia maschile di curling:contro la Svizzera ci giochiamo la qualificazione. Buona Olimpiade!