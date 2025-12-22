Introduzione
Il 2026 sarà l'anno dei Giochi Olimpici invernali che si disputeranno a Milano-Cortina dal 6 al 22 febbraio. Ma si andrà in pista qualche giorno prima, con la cerimonia di chiusura prevista subito dopo la finale di hockey maschile. Ecco il calendario completo con tutte le discipline, per non perdersi nemmeno un minuto dell'Olimpiade italiana
Quello che devi sapere
Mercoledì 4 febbraio 2026
- Curling: Round robin doppio misto
Giovedì 5 febbraio 2026
- Curling: Round robin doppio misto;
- Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne
- Snowboard: Qualificazioni snowboard big air uomini
Venerdì 6 febbraio 2026
- Curling: Round robin doppio misto
- Pattinaggio di figura: Team event (danza sul ghiaccio, danza ritmica, programma breve coppie, programma breve individuale donne)
- Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne
- Cerimonia d'Apertura
Sabato 7 febbraio 2026
- Sci alpino: Discesa libera uomini
- Sci di fondo: Skiathlon 10km+10km donne
- Curling: Round robin doppio misto
- Pattinaggio di figura: Team event (programma breve individuale uomini, danza sul ghiaccio e programma libero)
- Sci freestyle: Qualificazione freeski slopestyle donne e qualificazione freeski slopestyle uomini
- Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne
- Slittino: Individuale uomini run 1 e 2
- Salto con gli sci: Trampolino normale individuale donne
- Snowboard: Finale snowboard big air uomini
- Pattinaggio di velocità: 3000m donne
* in grassetto gli eventi da medaglia
Domenica 8 febbraio 2026
- Sci alpino: Discesa libera donne
- Biathlon: Staffetta mista 4x6km
- Sci di fondo: Skiathlon 10km+10km uomini
- Curling: Round robin doppio misto
- Pattinaggio di figura: Team event (programma libero coppie, programma libero individuale donne, programma libero individuale uomini)
- Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne
- Slittino: Individuale uomini 3 e 4
- Snowboard: Qualificazioni slalom gigante parallelo uomini e donne, Finale slalom gigante parallelo uomini, Finale slalom gigante parallelo donne, Qualificazioni snowboard big air donne
- Pattinaggio di velocità: 5000m uomini
Lunedì 9 febbraio 2026
- Sci alpino: Combinata a squadre uomini (slalom)
- Curling: Round robin e Semifinali doppio misto
- Pattinaggio di figura: Danza sul ghiaccio, danza ritmica
- Sci freestyle: Finale freeski slopestyle donne
- Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne
- Slittino: 17:00 - 19:20: Individuale donne run 1 e 2
- Salto con gli sci: Trampolino normale individuale uomini
- Snowboard: Finale snowboard big air donne
- Pattinaggio di velocità: 1000m donne
Martedì 10 febbraio 2026
- Sci alpino: Combinata a squadre donne
- Biathlon: 20km individuale uomini
- Sci di fondo: Qualificazione sprint tecnica classica donne, Qualificazione sprint tecnica classica uomini, Finale sprint tecnica classica donne, Finale sprint tecnica classica uomini
- Curling: Finale per il bronzo doppio misto, Finale per l’oro doppio misto
- Pattinaggio di figura: Programma breve individuale uomini
- Sci freestyle: Primo round qualificazione moguls uomini; Finale freeski slopestyle uomini; Primo round qualificazione moguls donne
- Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne
- Slittino: Individuale donne run 3 e 4
- Salto con gli sci: Gara a squadre miste
- Short track: Qualificazione 500m donne; Qualificazione 1000m uomini; Staffetta mista quarti, semifinali e finali
Mercoledì 11 febbraio 2026
- Sci alpino: Super G uomini
- Biathlon: 15km individuale donne
- Curling: Round robin uomini
- Pattinaggio di figura: Danza sul ghiaccio programma libero
- Sci freestyle: Secondo round qualificazione moguls donne, Finale moguls donne
- Hockey su ghiaccio: Turno preliminare uomini
- Slittino: Doppio uomini run 1 e 2, Doppio donne run 1 e 2
- Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini NH trampolino normale; Individuale Gundersen NH trampolino normale/10 km
- Snowboard: Qualificazioni snowboard halfpipe donne; Qualificazioni snowboard halfpipe uomini
- Pattinaggio di velocità: 1000m uomini
Giovedì 12 febbraio 2026
- Sci alpino: Super G donne
- Sci di fondo: 10 km tecnica libera partenza a intervalli donne
- Curling: Round robin donne
- Sci freestyle: Secondo round qualificazioni moguls uomini; Finale moguls uomini
- Hockey su ghiaccio: 12:10 - 14:40: Turno preliminare uomini; 16:40 - 19:10: Turno preliminare uomini; 21:10 - 23:40: Turno preliminare uomini (2 partite)
- Slittino: Staffetta a squadre
- Short track: 500m donne quarti, semifinali, finali; 1000m uomini quarti, semifinali, finali
- Skeleton: Prima e seconda manche uomini
- Snowboard: Qualificazioni snowboard cross uomini; Finali snowboard cross uomini; Finale snowboard halfpipe donne
- Pattinaggio di velocità: 5000m donne
Venerdì 13 febbraio 2026
- Biathlon: 10km sprint uomini
- Sci di fondo: 10 km tecnica libera partenza a intervalli uomini
- Curling: Round robin uomini
- Pattinaggio di figura: Programma libero individuale uomini
- Hockey su ghiaccio: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne
- Skeleton: Prima e seconda manche donne; Terza e quarta manche uomini
- Snowboard: Qualificazioni snowboard cross donne; finali snowboard cross donne; Finale snowboard halfpipe uomini
- Pattinaggio di velocità: 10000m uomini
Sabato 14 febbraio 2026
- Sci alpino: Slalom gigante uomini
- Biathlon: Sprint 7.5km donne
- Sci di fondo: Staffetta 4x7.5km donne
- Curling: Round robin donne
- Sci freestyle: Finale dual moguls donne; Qualificazione freeski big air donne
- Hockey su ghiaccio: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne
- Short track: 1000m qualificazioni donne; 1500m uomini quarti, semifinali, finali; staffetta 3000m donne semifinali
- Skeleton: Terza e quarta manche donne
- Salto con gli sci: Individuale uomini trampolino lungo
- Pattinaggio di velocità: Qualificazioni inseguimento a squadre donne; 500m uomini
Domenica 15 febbraio 2026
- Sci alpino: Slalom gigante donne
- Biathlon: Inseguimento 12.5km uomini e Inseguimento 10km donne
- Bob: Prima e seconda manche monobob donne
- Sci di fondo: Staffetta 4x7.5km uomini
- Curling: Round robin uomini
- Pattinaggio di figura: Coppie programma corto
- Sci freestyle: Finale dual moguls uomini, Qualificazione freeski big air uomini
- Hockey su ghiaccio: Turno preliminare uomini
- Skeleton: Squadre miste
- Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo
- Snowboard: Qualificazioni snowboard cross squadre miste; Finali snowboard squadre miste
- Pattinaggio di velocità: Qualificazioni inseguimento a squadre uomini; 500m donne
Lunedì 16 febbraio 2026
- Sci alpino: Slalom uomini
- Bob: Prima e seconda manche doppio uomini; Terza e quarta manche monobob donne
- Curling: Round robin donne
- Pattinaggio di figura: Coppie programma libero
- Sci freestyle: Finale freeski big air donne
- Hockey su ghiaccio: Semifinali donne
- Short track: 500m uomini qualificazioni; 1000m donne quarti, semifinali e finali; staffetta 5000m uomini semifinali
- Salto con gli sci: Gara a squadre uomini
- Snowboard: Qualificazioni snowboard slopestyle donne; Qualificazioni snowboard slopestyle uomini
Martedì 17 febbraio 2026
- Biathlon: Staffetta 4x7.5km uomini
- Bob: 19:00 - 22:10: Terza e quarta manche doppio uomini
- Curling: Round robin uomini
- Pattinaggio di figura: Individuale donne programma corto
- Sci freestyle: Qualificazioni aerials donne; Qualificazioni aerials uomini; Finale freeski big air uomini
- Hockey su ghiaccio: Playoff di qualificazione uomini
- Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini LH trampolino lungo; Individuale Gundersen uomini LH trampolino lungo/10 km
- Snowboard: Finale snowboard slopestyle donne
- Pattinaggio di velocità: Finali inseguimento a squadre uomini; Finali inseguimento a squadre donne
Mercoledì 18 febbraio 2026
- Sci alpino: slalom donne
- Biathlon: Staffetta 4x6km donne
- Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera uomini, Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera donne; Finali sprint a squadre tecnica libera uomini, Finali sprint a squadre tecnica libera donne
- Curling: Round robin donne
- Sci freestyle: Finale aerials donne
- Hockey su ghiaccio: Quarti di finale uomini
- Short track: 500m uomini quarti, semifinali e finali; staffetta 3000m donne finali
- Snowboard: Finale snowboard slopestyle uomini
Giovedì 19 febbraio 2026
- Curling: Round robin uomini, Round robin donne, Semifinale uomini
- Pattinaggio di figura: Individuale donne programma libero
- Sci freestyle: Qualificazioni freeski halfpipe uomini; Finale aerials uomini; Qualificazioni freeski halfpipe donne
- Hockey su ghiaccio: Finale per il bronzo donne; Finale per l’oro donne
- Combinata nordica: Team sprint uomini trampolino lungo; Team sprint uomini 2x7.5km
- Sci alpinismo: Sprint uomini batterie, Sprint donne batterie; Sprint uomini finale, Sprint donne finale
- Pattinaggio di velocità: 1500m uomini
Venerdì 20 febbraio 2026
- Biathlon: Mass start 15km uomini
- Bob: Prima e seconda manche doppio donne
- Curling: Semifinale donne; Finale per il bronzo uomini
- Sci freestyle: Qualificazioni ski cross donne; Finali ski cross donne; Finale freeski halfpipe uomini
- Hockey su ghiaccio: Semifinali uomini
- Short track: 1500m donne quarti, semifinali e finali; staffetta 5000m uomini finali
- Pattinaggio di velocità: 1500m donne
Sabato 21 febbraio 2026
- Biathlon: Mass start 12.5km donne
- Bob: Prima e seconda manche bob a 4 uomini; Terza e quarta manche doppio donne
- Sci di fondo: Mass start 50km tecnica classica uomini
- Curling: Finale per il bronzo donne; Finale per l’oro uomini
- Pattinaggio di figura: Gala di esibizione
- Sci freestyle: Qualificazioni ski cross uomini, Finale aerials a squadre miste; Finali ski cross uomini; Finale freeski halfpipe donne
- Hockey su ghiaccio: Finale per il bronzo uomini
- Sci alpinismo: Finale staffetta mista
- Pattinaggio di velocità: Mass start uomini; Mass start donne
Domenica 22 febbraio 2026
- Bob: Terza e quarta manche bob a 4 uomini
- Sci di fondo: Mass start 50km tecnica classica donne
- Curling: Finale per l’oro donne
- Hockey su ghiaccio:Finale per l’oro uomini
- Cerimonia di chiusura
