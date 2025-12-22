Offerte Sky
Olimpiadi Milano Cortina 2026, calendario gare: date e orari

Olimpiadi

Introduzione

Il 2026 sarà l'anno dei Giochi Olimpici invernali che si disputeranno a Milano-Cortina dal 6 al 22 febbraio. Ma si andrà in pista qualche giorno prima, con la cerimonia di chiusura prevista subito dopo la finale di hockey maschile. Ecco il calendario completo con tutte le discipline, per non perdersi nemmeno un minuto dell'Olimpiade italiana

Quello che devi sapere

Mercoledì 4 febbraio 2026

  • Curling: Round robin doppio misto

Giovedì 5 febbraio 2026

  • Curling: Round robin doppio misto;
  • Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne
  • Snowboard: Qualificazioni snowboard big air uomini

Venerdì 6 febbraio 2026

  • Curling: Round robin doppio misto
  • Pattinaggio di figura: Team event (danza sul ghiaccio, danza ritmica, programma breve coppie, programma breve individuale donne)
  • Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne
  • Cerimonia d'Apertura

Sabato 7 febbraio 2026

  • Sci alpino: Discesa libera uomini
  • Sci di fondo: Skiathlon 10km+10km donne
  • Curling: Round robin doppio misto
  • Pattinaggio di figura: Team event (programma breve individuale uomini, danza sul ghiaccio e programma libero)
  • Sci freestyle: Qualificazione freeski slopestyle donne e qualificazione freeski slopestyle uomini
  • Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne
  • Slittino: Individuale uomini run 1 e 2
  • Salto con gli sci: Trampolino normale individuale donne
  • SnowboardFinale snowboard big air uomini
  • Pattinaggio di velocità: 3000m donne

* in grassetto gli eventi da medaglia

Domenica 8 febbraio 2026

  • Sci alpino: Discesa libera donne
  • BiathlonStaffetta mista 4x6km
  • Sci di fondoSkiathlon 10km+10km uomini
  • Curling: Round robin doppio misto
  • Pattinaggio di figura: Team event (programma libero coppie, programma libero individuale donne, programma libero individuale uomini)
  • Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne
  • Slittino: Individuale uomini 3 e 4
  • Snowboard: Qualificazioni slalom gigante parallelo uomini e donne, Finale slalom gigante parallelo uomini, Finale slalom gigante parallelo donne, Qualificazioni snowboard big air donne
  • Pattinaggio di velocità: 5000m uomini

Lunedì 9 febbraio 2026

  • Sci alpino: Combinata a squadre uomini (slalom)
  • Curling: Round robin e Semifinali doppio misto
  • Pattinaggio di figura: Danza sul ghiaccio, danza ritmica
  • Sci freestyle: Finale freeski slopestyle donne
  • Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne
  • Slittino: 17:00 - 19:20: Individuale donne run 1 e 2
  • Salto con gli sci: Trampolino normale individuale uomini
  • SnowboardFinale snowboard big air donne
  • Pattinaggio di velocità: 1000m donne

Martedì 10 febbraio 2026

  • Sci alpino: Combinata a squadre donne
  • Biathlon20km individuale uomini
  • Sci di fondo: Qualificazione sprint tecnica classica donne, Qualificazione sprint tecnica classica uomini, Finale sprint tecnica classica donne, Finale sprint tecnica classica uomini
  • Curling: Finale per il bronzo doppio misto, Finale per l’oro doppio misto
  • Pattinaggio di figura: Programma breve individuale uomini
  • Sci freestyle: Primo round qualificazione moguls uomini; Finale freeski slopestyle uomini; Primo round qualificazione moguls donne
  • Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne
  • Slittino: Individuale donne run 3 e 4
  • Salto con gli sci: Gara a squadre miste
  • Short track: Qualificazione 500m donne; Qualificazione 1000m uomini; Staffetta mista quarti, semifinali e finali

Mercoledì 11 febbraio 2026

  • Sci alpino: Super G uomini
  • Biathlon15km individuale donne
  • Curling: Round robin uomini
  • Pattinaggio di figura: Danza sul ghiaccio programma libero
  • Sci freestyle: Secondo round qualificazione moguls donne, Finale moguls donne
  • Hockey su ghiaccio: Turno preliminare uomini
  • SlittinoDoppio uomini run 1 e 2, Doppio donne run 1 e 2
  • Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini NH trampolino normale; Individuale Gundersen NH trampolino normale/10 km
  • Snowboard: Qualificazioni snowboard halfpipe donne; Qualificazioni snowboard halfpipe uomini
  • Pattinaggio di velocità: 1000m uomini

Giovedì 12 febbraio 2026

  • Sci alpino: Super G donne
  • Sci di fondo: 10 km tecnica libera partenza a intervalli donne
  • Curling: Round robin donne 
  • Sci freestyle: Secondo round qualificazioni moguls uomini; Finale moguls uomini
  • Hockey su ghiaccio: 12:10 - 14:40: Turno preliminare uomini; 16:40 - 19:10: Turno preliminare uomini; 21:10 - 23:40: Turno preliminare uomini (2 partite)
  • SlittinoStaffetta a squadre
  • Short track: 500m donne quarti, semifinali, finali; 1000m uomini quarti, semifinali, finali
  • Skeleton: Prima e seconda manche uomini
  • Snowboard: Qualificazioni snowboard cross uomini; Finali snowboard cross uominiFinale snowboard halfpipe donne
  • Pattinaggio di velocità: 5000m donne

Venerdì 13 febbraio 2026

  • Biathlon10km sprint uomini
  • Sci di fondo: 10 km tecnica libera partenza a intervalli uomini
  • Curling: Round robin uomini 
  • Pattinaggio di figura: Programma libero individuale uomini
  • Hockey su ghiaccio: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne
  • Skeleton: Prima e seconda manche donne; Terza e quarta manche uomini 
  • Snowboard: Qualificazioni snowboard cross donne; finali snowboard cross donneFinale snowboard halfpipe uomini
  • Pattinaggio di velocità: 10000m uomini

Sabato 14 febbraio 2026

  • Sci alpino: Slalom gigante uomini
  • Biathlon: Sprint 7.5km donne
  • Sci di fondo: Staffetta 4x7.5km donne
  • Curling: Round robin donne 
  • Sci freestyle: Finale dual moguls donne; Qualificazione freeski big air donne
  • Hockey su ghiaccio: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne
  • Short track: 1000m qualificazioni donne; 1500m uomini quarti, semifinali, finali; staffetta 3000m donne semifinali
  • Skeleton: Terza e quarta manche donne
  • Salto con gli sci: Individuale uomini trampolino lungo
  • Pattinaggio di velocità: Qualificazioni inseguimento a squadre donne; 500m uomini

Domenica 15 febbraio 2026

  • Sci alpino: Slalom gigante donne
  • BiathlonInseguimento 12.5km uomini e Inseguimento 10km donne
  • Bob: Prima e seconda manche monobob donne
  • Sci di fondoStaffetta 4x7.5km uomini
  • Curling: Round robin uomini 
  • Pattinaggio di figura: Coppie programma corto
  • Sci freestyle: Finale dual moguls uomini, Qualificazione freeski big air uomini
  • Hockey su ghiaccio: Turno preliminare uomini
  • SkeletonSquadre miste
  • Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo
  • Snowboard: Qualificazioni snowboard cross squadre miste; Finali snowboard squadre miste
  • Pattinaggio di velocità: Qualificazioni inseguimento a squadre uomini; 500m donne

Lunedì 16 febbraio 2026

  • Sci alpino: Slalom uomini
  • Bob: Prima e seconda manche doppio uomini; Terza e quarta manche monobob donne
  • Curling: Round robin donne 
  • Pattinaggio di figura: Coppie programma libero
  • Sci freestyle: Finale freeski big air donne
  • Hockey su ghiaccio: Semifinali donne
  • Short track: 500m uomini qualificazioni; 1000m donne quarti, semifinali e finali; staffetta 5000m uomini semifinali
  • Salto con gli sci: Gara a squadre uomini
  • Snowboard: Qualificazioni snowboard slopestyle donne; Qualificazioni snowboard slopestyle uomini

Martedì 17 febbraio 2026

  • BiathlonStaffetta 4x7.5km uomini
  • Bob19:00 - 22:10: Terza e quarta manche doppio uomini
  • Curling: Round robin uomini 
  • Pattinaggio di figura: Individuale donne programma corto
  • Sci freestyle: Qualificazioni aerials donne; Qualificazioni aerials uomini; Finale freeski big air uomini
  • Hockey su ghiaccio: Playoff di qualificazione uomini 
  • Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini LH trampolino lungo; Individuale Gundersen uomini LH trampolino lungo/10 km
  • SnowboardFinale snowboard slopestyle donne
  • Pattinaggio di velocità: Finali inseguimento a squadre uomini; Finali inseguimento a squadre donne

Mercoledì 18 febbraio 2026

  • Sci alpino: slalom donne
  • BiathlonStaffetta 4x6km donne
  • Sci di fondo: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera uomini, Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera donne; Finali sprint a squadre tecnica libera uomini, Finali sprint a squadre tecnica libera donne
  • Curling: Round robin donne 
  • Sci freestyle: Finale aerials donne
  • Hockey su ghiaccio: Quarti di finale uomini
  • Short track: 500m uomini quarti, semifinali e finali; staffetta 3000m donne finali
  • SnowboardFinale snowboard slopestyle uomini

Giovedì 19 febbraio 2026

  • Curling: Round robin uomini, Round robin donne, Semifinale uomini
  • Pattinaggio di figura: Individuale donne programma libero
  • Sci freestyle: Qualificazioni freeski halfpipe uomini; Finale aerials uomini; Qualificazioni freeski halfpipe donne
  • Hockey su ghiaccio: Finale per il bronzo donne;  Finale per l’oro donne
  • Combinata nordica: Team sprint uomini trampolino lungo; Team sprint uomini 2x7.5km
  • Sci alpinismo: Sprint uomini batterie, Sprint donne batterie; Sprint uomini finale, Sprint donne finale
  • Pattinaggio di velocità: 1500m uomini

Venerdì 20 febbraio 2026

  • BiathlonMass start 15km uomini
  • Bob: Prima e seconda manche doppio donne
  • Curling: Semifinale donne; Finale per il bronzo uomini
  • Sci freestyle: Qualificazioni ski cross donne; Finali ski cross donne; Finale freeski halfpipe uomini
  • Hockey su ghiaccio: Semifinali uomini
  • Short track: 1500m donne quarti, semifinali e finali; staffetta 5000m uomini finali
  • Pattinaggio di velocità1500m donne

Sabato 21 febbraio 2026

  • BiathlonMass start 12.5km donne
  • Bob: Prima e seconda manche bob a 4 uomini; Terza e quarta manche doppio donne
  • Sci di fondo: Mass start 50km tecnica classica uomini
  • CurlingFinale per il bronzo donne; Finale per l’oro uomini
  • Pattinaggio di figura: Gala di esibizione
  • Sci freestyle: Qualificazioni ski cross uomini, Finale aerials a squadre miste; Finali ski cross uomini; Finale freeski halfpipe donne
  • Hockey su ghiaccio: Finale per il bronzo uomini
  • Sci alpinismo: Finale staffetta mista
  • Pattinaggio di velocità: Mass start uomini; Mass start donne

Domenica 22 febbraio 2026

  • Bob: Terza e quarta manche bob a 4 uomini
  • Sci di fondo: Mass start 50km tecnica classica donne
  • CurlingFinale per l’oro donne
  • Hockey su ghiaccio:Finale per l’oro  uomini
  • Cerimonia di chiusura

