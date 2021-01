Finale Currie Cup, Bulls-Sharks oggi LIVE su Sky

Rugby sudafricano, rugby fisico e con tanti calci…al pallone. Un clichè che va sempre bene, soprattutto se poi ci si mette di mezzo, come sembra, la pioggia. Rugby sudafricano è soprattutto Currie Cup, il torneo più sentito, più amato, più desiderato, anche perché si gioca dal 1982 tra le province. Siamo alla finale, raggiunta dopo tante partite saltate, per la pandemia, con un dubbio: quale data ci sarà sulla Coppa? 2020, come dovrebbe essere causa slittamento, o 2021, come è in realtà? I numeri che contano però sono altri, come le 8 vittorie consecutive in casa dei Bulls, la squadra favorita, di Pretoria. I Bulls hanno vinto 23 volte il torneo (record di 34 successi per Western Province), l’ultima nel 2009, e da quando è arrivato Jake White, inizio campagna 2020, per capirci lo scorso marzo, è iniziata l’opera di ricostruzione, per riportare la squadra ad essere il riferimento in Sudafrica con uno stadio che deve far tremare, anche senza pubblico, l’imprendibile Loftus Versfeld . Jake White è l’allenatore campione del mondo del 2007 con gli Springboks, un pragmatico, che bada al sodo e fa leva sull’esperienza di giocatori dalla forte personalità, tipo il numero 8 Duane Vermeulen e l’apertura Mornè Steyn, ultimo superstite “giocante” dei Bulls vincenti 11 stagioni fa (…o 12 anni se preferite) in Currie Cup.