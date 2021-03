Francia ko con la Scozia, il Sei Nazioni al Galles

La Nazionale guidata da Pivac vince il suo 40esimo Sei Nazioni grazie alla sconfitta della Francia contro la Scozia nel recupero della partita valida per la terza giornata dell'edizione 2021. A causa della sconfitta interna, infatti, i francesi non riescono nel sorpasso al Galles e devono accontentarsi del secondo posto

Una vittoria storica arrivata senza dover nemmeno scendere in campo. E tra l'altro per merito dei "nemici" scozzesi. Il Galles ha vinto il suo quarantesimo Sei Nazioni, quello che segna il sorpasso nell’albo d’oro (considerando ovviamente anche le vittorie nel Cinque Nazioni, nome della competizione prima che l’Italia venisse ammessa nel 2000) sull’Inghilterra, ferma a 39 successi. Una vittoria, quella della Nazionale guidata da Pivac, arrivata come detto grazie alla sconfitta interna subita dalla Francia contro la Scozia nel recupero della terza giornata, rinviata a fine febbraio a causa delle numerose positività al Covid emerse tra i giocatori francesi: 27-23 il risultato finale per i gallesi, punteggio ben diverso da quello che sarebbe servito ai transalpini per potarsi a casa la Coppa (vittoria con almeno 21 punti di scarto) e arrivato grazie a una meta di Van der Merwe realizzata in pieno recupero.