All Blacks in lutto: morto Sean Wainui

Ala 25enne dei Chiefs e degli All Blacks, Sean Wainui è rimasto vittima di un incidente stradale nell'Isola del Nord della Nuova Zelanda. L'addio degli All Blacks su twitter: "Abbiamo il cuore a pezzi. Eri fonte di ispirazione, non ti dimenticheremo mai"

Gli All Blacks perdono uno dei giocatori più rappresentativi: Sean Wainui è deceduto a 25 anni nella notte italiana, in seguito ad un incidente stradale avvenuto vicino a Tauranga, nell'Isola del Nord della Nuova Zelanda. Il ricordo su twitter di Brad Weber, capitano e compagno di squadra di Wainui nei Chiefs, e mediano di mischia degli All Blacks: "Non riesco a trovare le parole per esprimere il dolore che provo. Sean non se lo meritava. Il prossimo primo giorno farà male entrare al centro di allenamento e non vederti lì. RIP fratello".