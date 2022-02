Dopo il pesante ko contro l'Inghilterra le parole del tecnico Kieran Crowley: "In un paio di break non siamo riusciti a segnare, mentre altre squadre in quelle occasioni lo fanno". Capitan Michele Lamaro: "Frustrante non essere stati performanti" ITALIA-INGHILTERRA 0-33 GLI HIGHLIGHTS Condividi

Delusione e poca voglia di commentare nella sala stampa dello Stadio Olimpico a fine partita per coach Kieran Crowley e capitan Michele Lamaro, dopo lo 0-33 rimediato contro l’Inghilterra dall’Italia alla seconda giornata del Sei Nazioni. Squadra azzurra che è sembrata, però, soprattutto poco incisiva e forse aver fatto un passo indietro rispetto al match della scorsa settimana con la Francia. “Il breakdown oggi è stato completamente diverso – ha esordito il commissario tecnico Crowley -. L’Inghilterra non andava a contendere ma restava in piedi e non siamo quasi mai riusciti ad andare oltre la linea del vantaggio. Nel secondo tempo, abbiamo avuto qualche opportunità nei loro ventidue, ma non siamo riusciti a segnare, dovremo guardare in settimana cosa non siamo riusciti a fare in quelle fasi. Poi ci sono stati un paio di break, con Brex e Mori. Le altre squadre in situazioni del genere segnano, mentre noi non ci siamo riusciti”.

Crowley: "Troppi falli e territorio concesso agli inglesi" Una leggera reazione nel primo tempo e possibili nuove soluzioni alla ripresa degli allenamenti in vista dell’Irlanda, come il giovane Capuozzo. “A fine primo tempo – ha continuato l’allenatore neozelandese -, abbiamo discusso soprattutto per quanto riguarda la disciplina. Avevamo concesso 8 falli nei primi quaranta minuti, troppi, e che hanno consentito all’Inghilterra di entrare nei nostri ventidue e segnare mete. Ci stavano poi mettendo pressione sui contatti e abbiamo analizzato in generale cosa potevamo migliorare. Continueremo a guardare tutto nei prossimi giorni, valutando anche i giocatori infortunati e poi prenderemo delle decisioni sui prossimi convocati e sulle scelte da fare. Capuozzo dovrà tornare al club (Grenoble in Francia nel campionato di ProD2, ndr) e quindi non potrà essere con noi fino al prossimo weekend, ma lo terremo in considerazione”.