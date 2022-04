Prima uscita casalinga per le Azzurre che ritrovano titolari Vittoria Ostuni Minuzzi e Veronica Madia. Beatrice Rigoni torna primo centro, mentre in panchina potrebbe esordire Francesca Barro. Capitani titolari tra le subentranti, i gradi passano rispettivamente ad Elisa Giordano e Poppy Cleall

Secondo appuntamento del torneo Sei Nazioni femminile per l’Italia di scena domenica allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, già sede del torneo di qualificazione alla Coppa del mondo autunnale in Nuova Zelanda lo scorso settembre, contro le campionesse in carica e prima forza del ranking dell’Inghilterra. Elisa Giordano torna a guidare sul campo l'Italdonne con i gradi di capitano. Confermato tutto il reparto delle avanti, che rimane invariato rispetto alla partita con la Francia. Chiavi della mediana affidate a Stefan-Madia, mentre Beatrice Rigoni ritorna a ricoprire il ruolo di primo centro. Vittoria Ostuni Minuzzi sostituisce Manuela Furlan – a disposizione in panchina – come estremo. Pronta a subentrare Beatrice Veronese rientrata nel gruppo al posto di Giada Franco, mentre Francesca Barro è l'unica atleta esordiente inserita in lista gara.