Italia femminile, obiettivo ritrovare il gioco

Siamo andati a chiedere direttamente a chi conosce bene l’ambiente azzurro e lo vive da anni, proprio il capo allenatore Andrea Di Giandomenico, com’è lo stato dell’arte in casa Italia. “Non neghiamo che il Covid in questo momento ci sta mettendo un po’ in difficoltà, ma in generale stiamo facendo una riflessione assieme a tutte le ragazze – ha detto il commissario tecnico azzurro -. La prima analisi, in tal senso, la comincio ovviamente da me e penso a ciò che ho fatto io e a cosa forse non è stato sufficientemente efficace. Abbiamo provato ad inserire qualcosa di nuovo nel sistema di gioco, che probabilmente ha bisogno di maggior tempo per essere assimilato, ma lo abbiamo pensato anche in ottica Coppa del mondo. Poi senza dubbio proprio considerando la qualificazione alla kermesse iridata, è subentrato un po’ di appagamento nel raggiungimento di questo traguardo. In generale, direi che abbiamo la necessità come detto di ritrovare un po’ di efficacia e non abbiamo ancora avuto la capacità di concentrarci bene su questo torneo 2022. Ci sono certo situazioni, in particolare adesso, che non aiutano, ma dev’essere preso come spunto di riflessione e non come scusante per prestazioni oggettivamente sotto le aspettative e soprattutto al di sotto di quella che è la necessità del livello internazionale”.

Non è certamente il migliore dei periodi per l’Italrugby femminile, all’ultimo posto del torneo Sei Nazioni ancora alla ricerca di vittorie e funestata alla vigilia della partenza per l’ultima giornata in Irlanda da alcune positività che hanno costretto il tecnico Andrea Di Giandomenico a rivedere le sue scelte di formazione, con ben quattro cambi forzati. Di ieri, tuttavia, la notizia che qualcosa sta mutando anche nel panorama del rugby femminile italiano, con l’annuncio di nuovi contratti e borse di studio federali che vanno nell’ottica di costruire il futuro prossimo con vista Coppa del mondo in Nuova Zelanda, e guardando più lontano anche quello che verrà.

Contratti centrali: un primo punto di svolta

La notizia dei primi contratti federali va comunque nella direzione di un maggior sviluppo dell’intero movimento e non può che essere accolta in senso positivo.

“Credo sia un modo di cercare di fare ancora meglio ciò che già si era avviato, andando a riconoscere l’impegno, il valore e la professionalità delle ragazze, in un contesto generale che non ne ha proprio così tanta e ancora c’è molto lavoro da fare in tale senso e non solo sulle giocatrici. Magari nel breve termine cambierà poco, perché non è che improvvisamente diventi più forte perché hai un contratto alle spalle, ma credo che il percorso da intraprendere sia più lungo e debba ripartire soprattutto dalla formazione giovanile e da una sorta di professionalizzazione da un punto di vista tecnico-atletico: questo è l’obiettivo. Ora va riconosciuta la giusta attenzione a tutto questo, per garantire una stabilità nel tempo e la possibilità di avere sempre più atlete e sempre più preparate”. Quando si è iniziato a parlare di professionismo in Galles nei mesi scorsi, con i primi dodici contratti ufficiali e altrettante cosiddette retained players, giocatrici che comunque si allenano e sono seguite seppur con tempi più ristretti e minor intensità, i risultati sono arrivati quasi subito con un avvio sprint in questa edizione del Sei Nazioni femminile. Il tecnico irlandese Greg McWilliams aveva riconosciuto dopo la sconfitta alla prima giornata, come nel femminile il gap fosse più breve da colmare rispetto al maschile, e il capitano gallese Siwan Lillicrap aveva indicato nei tempi di recupero il più grosso miglioramento nell’avvento del professionismo. “E’ senz’altro un aspetto fondamentale, perché si viene a determinare un contesto che permette la prestazione delle atlete a 360 gradi. Penso semplicemente al non dover più stare in piedi al lavoro, per fare un esempio, dopo una partita faticosa e stressante. È tutto quello che passa sotto al nome di allenamento invisibile. Se penso ad alcune delle ragazze, non credo che si allenerebbero di più rispetto a quanto già fanno oggi, ma tutto questo aiuterà inevitabilmente il miglioramento delle performance”.

Sia nelle parole delle altre nazionali che hanno conosciuto in precedenza questo fenomeno, che in quelle post comunicazione ufficiale di Manuela Furlan, traspare in maniera decisa l’idea di questo come un passo di svolta non tanto per le attuali giocatrici, ma più per quelle che verranno in futuro. “Credo che le ragazze abbiano assolutamente ben chiaro questo aspetto. Il loro beneficio è momentaneo ma non fine a sé stesso. Stiamo parlando di progettualità che deve servire a rendere consistente tutto il rugby femminile. Le ragazze questo lo percepiscono a pieno e lo sanno molto bene”.