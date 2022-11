Altro weekend di grande rugby su Sky Sport e in streaming su NOW. L'appuntamento più atteso è il test match dell'Italia, che alle 14 affronta al Franchi di Firenze l'Australia. Ma non solo azzurri, in campo nell'Autumn Nations Series anche Sudafrica, All Blacks, Francia e Inghilterra

Prosegue l’autunno mondiale del rugby, che sta per mettere in scena un altro grande fine settimana dell’Autumn Nations Series, in onda su Sky e in streaming su NOW. In campo tutte le migliori squadre europee e dell’Emisfero Sud, compresi gli All Blacks neozelandesi, il Sud Africa campione del mondo, l’Inghilterra, la Francia, l’Australia, l’Argentina, l’Irlanda e tante altre. Tra le protagoniste anche l’Italia, impegnata in tre Test-Match, tutti in casa e sempre in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8.

Il debutto degli Azzurri ha visto sabato scorso gli uomini del CT Crowley prevalere nettamente su Samoa e ora si apprestano a ricevere al Franchi di Firenze la visita dell’Australia, in un match decisamente più impegnativo, contro una nazionale mai battuta dall’Italia. Inizio ore 14, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Ampio pre partita live dallo Stadio Franchi a partire dalle ore 13.15 e post partita alle 16 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Dopo l’Australia, l’Italia tornerà in campo per l’ultimo test-match autunnale sabato 19 allo Stadio Ferraris di Genova, dove sarà ospite la Nazionale Campione del Mondo in carica, il Sud Africa. Francesco Pierantozzi guida la squadra rugby di Sky per questi Test-Match autunnali, alternandosi alle telecronache con Moreno Molla, Paolo Malpezzi e Andrea Gardina, affiancati nel commento da Diego Dominguez, Federico Fusetti, Andrea De Rossi, Alessandro Moscardi e Pippo Frati. Al seguito della Nazionale Italiana Moreno Molla, che si occupa anche delle interviste e dei collegamenti, mentre Davide Camicioli conduce dal campo i pre e i post partita dei match dell’Italia in compagnia di Diego Dominguez, in veste anche di opinionista e bordocampista, con la possibilità di intervenire nel corso delle partite degli Azzurri.

Approfondimenti, notizie, interviste e risultati anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky (fb/ig/tw @SkySport). Con Italia-Australia saranno sei in tutto gli incontri in onda in questo weekend, tutti in diretta tranne Irlanda-Fiji di domani, che verrà proposta in differita domenica. Oltre ai Test-Match autunnali di rugby, nella Casa dello Sport di Sky anche la Rugby World Cup femminile, attualmente in corso di svolgimento in Nuova Zelanda, la Rugby World Cup maschile 2023, il Six Nations (maschile, femminile e Under 20) e gli eventi Sanzaar, con il Super Rugby Pacific, il Rugby Championship e i Test Inbound.