Weekend di rugby su Sky: Azzurre contro la Francia

Ancora un fine settimana di grande rugby è in arrivo su Sky e in streaming su NOW . Sei sfide tra sabato e domenica, in campo anche le Azzurre, nella quarta giornata del 6 Nazioni femminile.

Super Rugby e United Rugby

Si parte sabato 19 aprile alle 9.05 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW con la sfida Chiefs-Highlanders, valida per la decima giornata del Super Rugby Pacific. Alle 13.45 spazio alla quindicesima giornata di United Rugby con la prima italiana in campo, la Benetton Treviso, ospite dei Lions, in diretta su Sky Sport Uno e NOW.

Sabato con le Azzurre: a Parma arriva la Francia

Alle 14 la prima partita della quarta giornata di Guinness Women’s 6 Nations: Italia-Francia, in diretta su Sky Sport Max e NOW. Alle 20.35 la seconda franchigia italiana impegnata in United Rugby, le Zebre, ospitano Glasgow, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Infine alle 22.45, in differita su Sky Sport Arena e NOW, la sfida del Guinness Women’s 6 Nations tra Inghilterra e Scozia. Domenica 20 aprile l’ultima sfida della quarta giornata del Guinness Women’s 6 Nations: in differita alle 21.30 su Sky Sport Arena e NOW Galles-Irlanda. Approfondimenti, highlights e interviste su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.