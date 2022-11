Italia in campo nel terzo e ultimo appuntamento delle Autumn Nations Series. Dopo le vittorie con Samoa e Australia, gli azzurri sfidano i campioni del mondo del Sudafrica allo stadio Ferraris di Genova. Il match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Prosegue l’autunno mondiale del rugby, che sta per mettere in scena un altro grande fine settimana dell’Autumn Nations Series, in onda su Sky e in streaming su NOW. In campo tutte le migliori squadre europee e dell’Emisfero Sud, compresi gli All Blacks neozelandesi, il Sudafrica campione del mondo, l’Inghilterra, la Francia, l’Australia, l’Argentina, l’Irlanda e tante altre. Tra le protagoniste anche l’Italia, impegnata nell’ultimo dei tre Test-Match in programma, che fa seguito ai primi due che hanno visto gli Azzurri imporsi su Samoa e Australia.

Dopo il primo storico successo sugli australiani, l’Italia di Crowley proverà a superare anche i campioni del mondo in carica del Sudafrica, battuti una sola volta dagli Azzurri. Diretta dallo Stadio Ferraris di Genova domani, sabato 19 novembre, su Sky Sport Arena, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8 alle ore 14.

Su Sky Sport Arena e in streaming su NOW alle 13.15 ampio pre partita live da Genova con la conduzione di Davide Camicioli in compagnia di Diego Dominguez, con interviste, le ultime dal campo e le formazioni. Alle 16 il post partita, con tutte le mete, le immagini più spettacolari, le interviste e le analisi del dopo match di Diego Dominguez. Con Italia-Sud Africa saranno sei in tutto gli incontri in onda in questo weekend, tutti in diretta tranne Galles-Georgia di domani, che verrà proposto in differita domenica.