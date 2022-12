Italrugby femminile, Giovanni Raineri nuovo Ct

"Sono consapevole di ereditare un patrimonio rugbistico italiano di altissimo livello e valore. Questo grazie a quello che le ragazze si sono conquisate negli anni. I complimenti quindi vanno a loro e ad Andrea Di Giandomenico perchè hanno fatto di tutto per arrivare così in alto". Sono le parole a Sky Sport del nuovo Ct della Nazionale femminile di rugby, Giovanni Raineri che prende il posto di Di Giandomenico che ha lasciato la conduzione tecnica a conclusione del ciclo culminato con la qualificazione delle Azzurre ai quarti di finale della Rugby World Cup 2021 e che ha portato il tecnico aquilano a guidare per tredici anni l’Italdonne. Di Giandomenico continuerà ad operare nell’ambito della formazione di allenatori e allenatrici, ruolo che ricopre nell’ambiente federale dal 2016. "Cercheremo di formare le nuove ragazze- prosegue l’ex mediano d’apertura e centro della Nazionale, 23 caps tra il 1998 ed il 2003- quelle più giovani per portarle al livello delle più esperte. Il rugby femminile sta crescendo tantissimo e noi ci dobbiamo adeguare". Raineri, 46 anni, approda al ruolo di capo allenatore delle Azzurre dopo aver operato come tecnico formatore presso l’Accademia U18 di Torino e presso il Centro di Formazione Permanente di Milano.