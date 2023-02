Il Rugby e l'Irlanda unita

Sigmund Freud diceva che gli irlandesi sono l’unico popolo impermeabile alla psicoanalisi . Ma basterebbe assaporare l’atmosfera dell’Aviva Stadium per ribaltare l’immagine stereotipata del cuore glaciale irlandese. In questa terra mistica, dove il sangue dei Troubles ha macchiato indelebilmente un’anima verde incontaminata, il rugby è riuscito dove la politica ha fallito : unire invece di dividere. Non sorprendetevi dunque se dopo Soldier’s Song, l’inno della repubblica, i giocatori irlandesi si stringeranno ancora più forte sulle note di Ireland’s call. Non e’ una semplice canzone ma una chiamata , a cui non rispondono repubblicani o unionisti, cattolici o protestanti. Risponde l’Irlanda. Fiera e orgogliosa rappresentante delle quattro province indipendentemente dall’ordinamento di appartenenza. Il brano è stato commissionato dalla Irish Rugby Football Union nel 1995 ed è una perfetta combinazione dei diversi accenti irlandesi che trovano armonia all’unisono durante l’esecuzione.

Un’isola che già prima delle divisioni politiche manifestava unione, fratellanza e solidarietà in momenti bui come la grande carestia del 1845, oggi presente nella cultura di massa con Fields of Athenry, un brano di musica popolare irlandese cantato nei pub e nelle partite di Rugby. Queste note solenni toccano il cuore di ogni irlandese: da Dublino a Belfast passando per Galway e Limerick. Ma soprattutto uniscono il popolo irlandese in un abbraccio collettivo capace di sgretolare – almeno per 80 minuti - il termine divisione.