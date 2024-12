URC, il derby Benetton Treviso e Zebre su Sky

Sabato in campo per il primo derby italiano della stagione in URC, Benetton e Zebre. La partita prenatalizia si giocherà a Treviso alle 14 in diretta su Sky Sport Arena e NOW

Il rugby sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW . Prosegue l'appuntamento con il meglio del rugby di club d’Europa e Sudafrica con lo United Rugby Championship . Due le franchigie italiane impegnate: la Benetton Treviso e le Zebre .

Sabato alle 14 live su Sky Sport il derby tra Benetton Treviso e Zebre

C’è il derby italiano in programma per l’ottava giornata: Benetton Treviso e Zebre si affronteranno sabato 21 dicembre, alle 14 in diretta su Sky Sport Arena e NOW. La telecronaca sarà di Francesco Pierantozzi, il commento tecnico di Federico Fusetti, le interviste da bordocampo di Moreno Molla. A completare il weekend di rugby altre due sfide: sabato alle 21.30 Sharks-Bulls su Sky Sport Arena e NOW; domenica 22 dicembre alle 20 su Sky Sport Arena e NOW il derby scozzese Glasgow-Edimburgo. Approfondimenti, highlights e interviste su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.