Il Sei Nazioni 2025 parte dal Colosseo

Il 2025 segna il 25° anniversario del Guinness Six Nations nella sua attuale configurazione, dal momento in cui l’Italia si è unita alle altre squadre nel 2000 . Per celebrare questo importante traguardo, tutte le strade hanno condotto a Roma . I capitani e gli allenatori si sono riuniti nella capitale italiana per l’evento inaugurale che segna l’inizio del torneo. I Capitani delle nazionali hanno preso posizione nell’arena più famosa del mondo, il Colosseo , per dare il via al Six Nations 2025.

Quesada: "Complicato fare meglio dell'anno scorso"

"Abbiamo aspettative maggiori rispetto all'anno scorso, ma non c'è una squadra che non ha pressioni. Siamo consapevoli che l'anno scorso è stato un grande torneo per noi, ma sappiamo anche contro chi giochiamo, così come la dimensione di queste sfide. Abbiamo il potenziale per giocare meglio, difendere meglio ed avere un carattere ancora più forte. Vogliamo competere con tutti anche se sarà complicatissimo fare meglio dell'anno scorso". Le parole di Gonzalo Quesada, ct dell'Italia, durante la presentazione dell'edizione 2025 del Sei Nazioni a Roma. L'allenatore azzurro, poi, rimarca l'orgoglio di "rappresentare l'Italia e di indossare questa maglia. Per me allenare l'Italia in questa competizione così prestigiosa è un motivo d'orgoglio, facciamo ciò che amiamo in una delle più grandi competizioni al mondo". Infine un pensiero sul torneo nel quale l'Italia è protagonista da "25 anni, ha una tradizione ancora giovane. Il nostro obiettivo è assicurarci di essere al livello delle altre nazionali storiche per comportamento, modo di giocare e passione. Dobbiamo dimostrare che possiamo competere contro le altre cinque nazioni ed essere davvero parte del torneo, per noi farne parte è molto importante".