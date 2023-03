Grande delusione in casa azzurra dopo il ko subito all'Olimpico dal Galles nel 4° turno del Sei Nazioni. Capitan Lamaro: "Giocando in questo modo a questo livello non riesci a vincere. Abbiamo avuto le occasioni, non le abbiamo sfruttate. Con la Scozia sarà la partita più importante dell'anno". Allan: "Sconfitta dura da digerire, anche oggi paghiamo un inizio deficitario" ITALIA-GALLES 17-29: HIGHLIGHTS ascolta articolo Condividi

Amarezza e delusione. E' questo lo stato d'animo in casa Italia dopo il quarto ko in questo Sei Nazioni, arrivato all'Olimpico per mano del Galles, arrivato a Roma senza nemmeno un punto in questo torneo.

Lamaro: "Giocando così non vinci a questo livello" "Putroppo non abbiamo eseguito al nostro meglio e questo livello non riesci a vincere. Queste squadre sono abituate a gestire la partita, abbiamo creato tante opportunità fino alla fine ma non siamo riusciti a sfruttarle. Abbiamo voluto vincere più che giocare bene e oggi non ci ha fatto bene. Dobbiamo migliorare l'inizio di partita, non possiamo fermarci e continuare a lavorare in questo senso. Essere 22-3 a fine primo tempo ci è costato la partita, vincere il 2° tempo non basta. Il livello non è abbastanza. In Scozia andremo per vincere, la voglia è la stessa. Vogliamo continuare a giocare bene, oggi non l'abbiamo fatto. Sarà la partita più importante dell'anno".