Italrugby femminile, Roselli al posto di Raineri

Doppio annuncio per l’Italrugby femminile. Giovanni Raineri lascerà il 31 dicembre il ruolo di Commissario Tecnico, alla guida della Nazionale arriva Fabio Roselli, con un accordo fino al 30 giugno 2026. Per il romano classe 1971 esordio al primo raduno, in programma a Roma dal 3 al 6 gennaio. “È per me una grande possibilità di mettermi alla prova in contesti di altissimo livello come il Guinness Women’s Six Nations e la Rugby World Cup, dopo le esperienze con Zebre Parma e Nazionale U20 maschile”

C'è già il nome della nuova guida dell'Italrugby. E' Fabio Roselli che sarà il nuovo Ct a partire dal primo gennaio 2025 , con un accordo fino al 30 giugno 2026. Romano, classe 1971, Roselli a livello di club ha vestito in carriera, dal 1989 al 2003, esclusivamente la maglia della Rugby Roma, con cui ha vinto la Coppa Italia 1998-1999 e lo Scudetto 1999-2000. Azzurro numero 470 , con la maglia della Nazionale Maggiore ha conquistato 18 caps , prendendo parte alla storica Coppa FIRA 1995-1997, vinta dall’Italia, e alla Coppa del Mondo del 1999. Terminata la carriera agonistica, Roselli è stato allenatore delle giovanili della Rugby Roma fino al 2007, anno in cui è entrato nello staff della Nazionale 7’s dell’Italia , come assistente. Tra gli altri incarichi ricoperti, Roselli è stato anche responsabile tecnico dell’Accademia Zonale FIR di Roma (2009-2013), allenatore delle selezioni U17 e U18 , allenatore della Nazionale U20 (dal 2017 al 2020) e allenatore delle Zebre Parma dal 2022 al 2024 (Franchigia nel cui staff aveva già figurato, come allenatore dei trequarti, dal 2015 al 2017 e dal 2020 al 2022).

L’ex allenatore delle Zebre guiderà la squadra alla prossima Coppa del Mondo: "Un onore"

Roselli guiderà la Nazionale Femminile da inizio 2025 e sarà subito impegnato con il primo raduno di preparazione, in programma al CPO Giulio Onesti di Roma dal 3 al 6 gennaio prossimi. “È per me una grande possibilità di mettermi alla prova in contesti di altissimo livello- le parole del neo Ct al sito della FIR- quali il Guinness Women’s Six Nations e la Rugby World Cup, dopo le esperienze con Zebre Parma e Nazionale U20 maschile. Ci tengo però a ringraziare Nanni per quanto fatto negli ultimi due anni alla guida della Nazionale Femminile: con lui ho condiviso in campo, con la maglia della Rugby Roma, alcune delle gioie più importanti della mia carriera da giocatore e sono felice di trovare un gruppo solido, collaudato, che unisce esperienza e freschezza e che, grazie al suo lavoro e a quello dello staff tecnico, ha centrato l’obiettivo della qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Mi metterò subito al lavoro per arrivare al massimo della forma al debutto nel Sei Nazioni: avremo un paio di mesi per farlo, ma sono sicuro che le ragazze metteranno come sempre tutto l’impegno possibile per ottenere delle prestazioni di cui essere fiere”, ha aggiunto il tecnico romano.