Scozia-Italia, il XV azzurro: esordio per Gesi

Il Ct dell’Italia Kieran Crowley ha ufficializzato la formazione dell’Italia per l’ultima partita del Sei Nazioni 2023. In Scozia gli Azzurri vanno a caccia della prima vittoria in quest’edizione. Da segnalare l’esordio assoluto per Simone Gesi. Scozia-Italia sarà in diretta sabato alle 13.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Partita visibile anche in chiaro su TV8 e in streaming su skysport.it