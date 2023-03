Sei Nazioni Femminile: Italia-Francia 12-22

Al Lanfranchi di Parma la partita inizia in modo intenso, con le squadre a sfidarsi a viso aperto. E' la Francia la prima a muovere il punteggio con il piazzato di Bourdon, ma l'Italia reagisce al 22' andando in meta con Giada Franco, al termine di un'azione di forza ispirata dal break di Sgorbini. In campo non c'è un attimo di respiro . Le ospiti, incassato il colpo del 7-3, si riversano infatti in attacco, complice anche qualche errore di possesso delle azzurre, trovando prima la segnatura pesante di Vernier al 26' e poi, in quattordici per l'ammonizione comminata a Boujard a causa di un placcaggio alto ai danni di D’Incà, quella di un'elusiva Arbez al 34', convertita da Bourdon, per il 7-15 con cui si va al riposo; nonostante un finale tambureggiante da parte di Giordano e compagne a caccia di punti per accorciare il distacco.

La ripresa

Gli otto punti di distacco non fanno demordere l'Italia, anzi. L'inizio del secondo tempo da parte delle ragazze di Raineri è eccezionale. La Francia viene chiusa all'interno dei propri ventidue in maniera ripetuta sino a quando - al 48' - la difesa transalpina non è costretta a cedere allo spunto vincente alla bandierina di D'Incà che trova il modo per andare oltre mettendo a referto i punti del 12-15

Le squadre, a contatto nel punteggio, cominciano a sentire il peso della posta in palio. Gli allenatori pescano a piene mani dalle panchine per cercare di trovare la mossa giusta per vincere la partita, mentre su Parma inizia a cadere una copiosa pioggia. Si supera l'ora di gioco. Le condizioni di gioco diventano proibitive. La Francia si stanzia nella metà campo offensiva per non correre rischi, l'Italia però dal canto suo tiene botta. Il tempo scorre sino al 75', quando le transalpine al largo trovano il modo di superare la difesa delle padrone di casa con lo sprint di Boujard, alla bandierina. Arrivano i punti, arriva la conversione della subentrata Trémoulière per il 12-22.