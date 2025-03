Sei Nazioni femminile, Italia-Irlanda LIVE alle 16

Nella seconda giornata del Guinness Women's Six Nations 2025 l'Italia di Fabio Roselli ospita l'Irlanda di Scott Bemand. Allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma si affrontano due squadre reduci da una sconfitta nel primo turno - le Azzurre con l'Inghilterra, le Irish con la Francia - ma che hanno prodotto una buona prestazione sul campo. Il match è in diretta dalle 16 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

L'Italia si appresta a fare il suo esordio in casa nel Sei Nazioni femminile 2025 domenica 30 marzo con l’Irlanda, con diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. La squadra di Fabio Roselli, a dispetto della sconfitta 38-5, ha ben figurato nella prima giornata del torneo con l’Inghilterra, più forte e attrezzata, reagendo mentalmente e fisicamente dopo un inizio shock (due mete in 10’) e tenendo a 0 punti nel secondo tempo le Red Roses, detentrici del torneo. Nelle ultime due edizioni del Sei Nazioni le Azzurre hanno vinto entrambi gli scontri con l’Irlanda centrando, il 31 marzo del 2024, per la prima volta nella propria storia un successo in trasferta all’RDS di Dublino per 21-27. L’Italia però non vince la prima partita casalinga dalla stagione 2014 contro la Scozia. Dall’altra parte l’Irlanda ha un pessimo record quando gioca lontano da casa: nelle ultime 11 partite ha raccolto 10 sconfitte. La squadra di Scott Bemand però è in crescita e le vittorie con USA e Nuova Zelanda nel recente WXV1 di Vancouver ne sono una prova.