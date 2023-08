Per Italia-Giappone , di fatto la “ prova generale ” in vista della Rugby World Cup , Kieran Crowley gioca nuovamente la carta del doppio estremo: Tommaso Allan con la maglia numero 15 e Ange Capuozzo ala . È la prima volta che i due partono insieme con questo schieramento, ed è la principale novità del match di Monigo. Per il resto, il tecnico schiera una formazione in continuità con le scelte fatte nelle ultime uscite con Irlanda e Romania , segno di come si stia delineando un’idea sempre più precisa di quella che potrebbe essere la squadra titolare nelle partite più importanti del Mondiale. Si gioca sabato 26 a Monigo, calcio d’inizio alle 18.30, diretta su Sky Sport Summer e NOW.

Italia-Giappone e il grande rugby su Sky

Dopo la vittoria sulla Romania, l’Italia torna in campo per la quinta e ultima giornata delle Summer Nations Series, la serie di grandi match internazionali di rugby, in onda su Sky e in streaming su NOW. Tante nazionali in campo, per affinare al meglio la preparazione in vista della Rugby World Cup 2023, la Coppa del mondo che si terrà in Francia e che potrà essere seguita su Sky e NOW. Sabato ultimo incontro per gli Azzurri, che a Treviso se la vedranno con il Giappone, con i ragazzi del CT Kieran Crowley che cercheranno di chiudere in bellezza queste Summer Series. Si gioca allo Stadio Monigo, con inizio alle ore 18.30 e diretta su Sky Sport Summer, NOW e anche in chiaro su TV8. Commento affidato a Francesco Pierantozzi e Federico, con Moreno Molla inviato nella città veneta, anche per i collegamenti con Sky Sport24. Inoltre, nel weekend su Sky e NOW altre quattro partite delle Summer Series da seguire: sabato Inghilterra-Fiji e Irlanda-Samoa, domenica Scozia-Georgia e Francia-Australia. Ma il grande fine settimana della palla ovale su Sky e NOW inizierà già domani con un Test-Match imperdibile, una classica del rugby mondiale, Nuova Zelanda-Sud Africa. Gli “All Blacks” neozelandesi e gli “Springboks” sudafricani, campioni del mondo in carica, saranno di scena in uno dei templi mondiali del rugby, il Twickenham Stadium di Londra, con inizio alle ore 20.30.