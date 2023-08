Italia-Giappone LIVE alle 18.30 su Sky Sport

A due settimane dall’avvio della Rugby World Cup, ultima gara di preparazione per gli Azzurri di scena oggi alle 18:30. Coach Crowley schiera una formazione che potrebbe essere molto simile a quella che vedremo alla Rugby World Cup Francese. Calcio d’inizio alle 18.30, diretta su Sky Sport Summer e NOW

I risultati deludenti di luglio hanno comportato un crollo nel ranking dal decimo al quattordicesimo posto, alle spalle della medesima Italia. Tuttavia, anche se la nazionale del Sol Levante non è sicuramente la stessa del 2019, quando centrò in maniera eclatante la qualificazione ai quarti di finale del mondiale di casa , rimane una squadra temibile. Per la prima volta in questo 2023 lo staff tecnico ha schierato quella che è di fatto la miglior formazione a disposizione, fatta eccezione per Lappies Labuschagne, flanker, squalificato per un placcaggio pericoloso. Il reparto migliore della squadra è la terza linea, dove l’esperienza di Michael Leitch è bilanciata dall’effervescenza del giovane Shota Fukui, flanker 23enne dalle grandi prospettive, una sorta di nuovo Kazuki Himeno, il numero 8 arrivato alla ribalta con il mondiale del 2019 e che sabato completerà il trio con i gradi di capitano.

È un Giappone difficilmente decifrabile quello che arriva in Veneto. Il calendario di avvicinamento al mondiale è stato diverso da quello di tutte le altre squadre: gli uomini di Jamie Joseph hanno iniziato a luglio con due sfide alla seconda nazionale neozelandese, gli All Blacks XV, e poi la Pacific Nations Cup, dove hanno perso contro Fiji e Samoa e vinto senza brillare contro Tonga . Dal 5 agosto non hanno poi disputato altre gare, preferendo giocare solo un’ultima gara di preparazione contro gli Azzurri prima di spostarsi in Francia.

L'analisi dell'Italia

Come il Giappone, anche l’Italia si presenta a quest’ultimo test con la volontà di eseguire un’ultima prova generale prima di andare davvero in scena. Ivan Nemer giocherà a sinistra per accumulare minuti necessari a fargli ritrovare il ritmo partita, ma per il resto il pack degli avanti è il migliore possibile e si ritrova in

campo dal primo minuto per la prima volta dopo il Sei Nazioni. Sui trequarti coach Kieran Crowley sposta Ange Capuozzo all’ala per inserire Tommy Allan come estremo: sarà questa la fisionomia della linea arretrata nelle partite che contano?

Il Giappone è una squadra che gioca un rugby espansivo, che può mettere in difficoltà il sistema difensivo azzurro. È inoltre una squadra capace di guastare con efficacia la qualità dei possessi avversari. Per passare l’Italia dovrà imporsi nelle fasi statiche, cercare di avere buone dosi di possesso e in tal modo colpire là dove i nipponici sono apparsi fin qui deficitari, ovvero nella capacità di difendere in maniera efficace su tutta la larghezza del campo.

La partita di Treviso è decisamente rilevante per gli Azzurri. È un ultimo rodaggio prima della Rugby World Cup e una vittoria porterebbe il necessario ammontare di fiducia ed entusiasmo per iniziare al meglio la campagna iridata. In più, c’è comunque la necessità di affermarsi contro una delle avversarie che ricoprono le stesse posizioni nel ranking mondiale. A Lamaro e compagni l’arduo compito di tramutare in realtà un pronostico che li vede leggermente favoriti.