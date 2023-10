Parte il WXV: Italia-Giappone venerdì LIVE su Sky

Prosegue il grande rugby su Sky: al via la WXV, nuova competizione internazionale riservato alle nazionali femminili, che vedrà tra le protagoniste anche l'Italia. Le azzurre sfidano venerdì 13 il Giappone alle ore 14: match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. E alle 16 lo speciale "Il Mondiale degli azzurri", per raccontare il cammino del XV di Crowley nella Rugby World Cup

Al via la WXV 2023, la nuova competizione internazionale per squadre nazionali femminili di rugby a 15 organizzata da World Rugby. Il grande rugby ancora al centro della Casa dello Sport di Sky, questa volta con tutte le dirette della nazionale femminile e una selezione dei principali match da seguire su Sky e in streaming su NOW. Il WXV si svolgerà tra il 13 ottobre e il 4 novembre 2023. L’Italia, inserita nella seconda divisione, sarà impegnata a Città del Capo e Stellenbosch, insieme a Giappone, Stati Uniti, e alle padrone di casa del Sudafrica. Le Azzurre di Giovanni Raineri debutteranno contro il Giappone il 13 ottobre alle 14 al “Danie Craven Stadium” di Stellenbosch, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, per poi sfidare a Città del Capo il 20 ottobre il Sudafrica e il 27 ottobre gli Stati Uniti. Le telecronache saranno affidate a Paolo Malpezzi mentre le analisi tecniche ai commentatori della squadra rugby Sky Sport. Approfondimenti, notizie, interviste e risultati anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport. Dalla Coppa del Mondo in corso alla novità dello United Rugby Championship, il nuovo WXV si colloca all’interno di un’offerta rugby ricchissima da seguire su Sky e NOW. Insieme alla conferma del Sei Nazioni maschile, femminile e U20, il Rugby Championship, una partita alla settimana della stagione regolare di Super Rugby Pacific e tutti i playoff della competizione, e i test match delle Nations Series maschili.