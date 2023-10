Francia out in lacrime: il Sudafrica vince 29-28

Il Sudafrica si è qualificato per le semifinali dei Mondiali di rugby battendo la Francia per 29-28 (19-22) nel match dei quarti di finale giocato questa sera allo Stade de France. Una vittoria di misura, dopo un match equilibrato, che alla fine si è risolto a favore dei sudafricani, con tanti tifosi francesi in lacrime in tribuna. Nella semifinale di sabato prossimo, gli Springboks affronteranno l'Inghilterra, che ha eliminato le Fiji, sempre nell'impianto di Parigi-St. Denis.