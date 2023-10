Italia-Sudafrica, annunciato il XV delle azzurre

Il Commissario Tecnico della nazionale italiana femminile di rugby Giovanni Raineri ha annunciato la formazione che scenderà in campo contro il Sudafrica, nel secondo match del WXV. Diversi cambi rispetto al Giappone: Pilani per la prima volta titolare in prima linea. Sudafrica-Italia in diretta venerdì 20 ottobre alle 16.30 su Sky Sport e in streaming su NOW

Il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile di Rugby dell’Italia, Giovanni Raineri, ha annunciato la formazione che scenderà in campo venerdì 20 ottobre all’Athlone Sports Stadium di Cape Town contro il Sudafrica, nella seconda partita del WXV (inizio alle ore 16.30 diretta su Sky Sport e streaming su Now). Rispetto alla partita vinta per 28-15 con il Giappone coach Raineri opera diversi cambi, lanciando per la prima volta Alessia Pilani dal primo minuto in prima linea, schierando Granzotto nel ruolo di mediano di mischia con Ostuni Minuzzi che torna a vestire la maglia numero 15. Da segnalare anche la prima assoluta da Capitana per Beatrice Rigoni (Sale Sharks, 68 caps in Azzurro). Inoltre, partiranno dalla panchina ben tre esordienti: Sofia Catellani (Rugby Colorno), Elena Errichiello e Nicole Mastrangelo (entrambe atlete dell’Unione Rugby Capitolina).

Il XV azzurro: