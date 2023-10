L'Argentina cerca la finale del Mondiale di rugby affrontando i super favoriti della Nuova Zelanda, a caccia del quarto titolo iridato. La semifinale di Saint-Denis al via alle 21, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La Rugby World Cup assegna il primo pass per la finale. Allo Stade de France di Parigi, l' Argentina sfida gli All Blacks nella prima semifinale . I Pumas hanno battuto in due occasioni la Nuova Zelanda, l'ultima nel 2022 e sono reduci dalla convincente vittoria contro il Galles. I 'tuttineri' però hanno dato spettacolo contro la formazione n°1 del ranking, l'Irlanda, e partono come sempre con i favori del pronostico, a caccia del loro quarto titolo mondiale. Calcio d'inizio alle ore 21 .

I Mondiali di rugby in diretta su Sky e NOW

L’estate italiana di Sky Sport sembra non finire mai e continua con un’altra straordinaria avventura: su Sky e in streaming su NOW, dall’8 settembre la Rugby World Cup – France 2023, il torneo della palla ovale più atteso dell’anno. Venti Nazionali si contendono la Webb Ellis Cup, il trofeo che dal 1987 premia la squadra più forte del mondo. Tradizione e prestigio, forza e organizzazione, classe e determinazione: per alzare la Coppa del Mondo nel cielo di Parigi, il prossimo 28 ottobre, ci vorrà un perfetto mix di elementi. Saranno gli “All Blacks” neozelandesi o gli “Springboks” sudafricani, campioni in carica, centreranno il poker di trionfi iridati? O saranno Argentina e Inghilterra a trionfare?