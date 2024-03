" Ci sono opportunità per fare qualcosa che non abbiamo mai fatto . In Galles ora sarà dura, ma pensiamo prima a goderci la vittoria di oggi". Gonzalo Quesada è felice per la vittoria della sua Italia, la prima da allenatore degli azzurri, e lancia un messaggio di speranza. Il rugby italiano può crescere ancora molto, non limitarsi a singole vittorie come quella di oggi: "Dopo due settimane avevo detto in una conferenza stampa che questa squadra avrebbe fatto parlare di sé . Dobbiamo ancora crescere molto".

"Cuore, difesa e gioco, sono felice per i giocatori"

Il ct argentino ha analizzato il match: "Sapevamo che con la Scozia sarebbe stata durissima. Non siamo nemmeno stati fortunati sulla prima meta, ma non abbiamo mai mollato, abbiamo avuto delle sequenze di gioco interessanti e con il cuore e la difesa ci siamo sempre stati. Sono felice per i giocatori, meritano questo momento per tutto il loro lavoro, è una giornata bellissima". Per Quesada questa non è stata nemmeno la miglior partita dell'Italia nel Sei Nazioni: "Era importante entrare bene in campo nel secondo tempo a differenza di quanto fatto nel primo. Ci sono state tante situazioni in cui ci siamo messi sotto-pressione da soli. Con la Francia e l'Inghilterra avevamo fatto meglio, ma non perdiamo mai la nostra identità di gioco. Dobbiamo solo capire come altenare meglio le fasi di attacco e difesa".