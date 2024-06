Italrugby, i 33 convocati per il tour estivo

Ufficializzata la lista dei convocati per il raduno a L’Aquila, a partire dal 19 giugno, in preparazione al Summer Tour 2024. Saranno 33 i giocatori che si ritroveranno nel capoluogo abruzzese per iniziare la preparazione verso i tre Test Match estivi che vedranno l’Italia affrontare Samoa, Tonga e Giappone a luglio TUTTE LE NEWS SU EURO 2024 - I 26 CONVOCATI DI SPALLETTI ascolta articolo

Il Ct dell'Italia del rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la lista dei convocati per il raduno dell'Aquila dal 19 al 22 luglio in vista dei test match estivi che l'Italia giocherà a luglio contro Samoa, Tonga e Giappone. 33 i giocatori chiamati, 6 in meno rispetto alla lista di pre-convocati diramata la scorsa settimana. Tagliati fra gli avanti il pilone Hasa, il tallonatore Ribaldi, il seconda linea Favretto e il terza linea Marini.

Tra i tre-quarti, non ci sarà invece Simone Gesi mentre figura solo come invitato l'apertura-estremo delle Zebre Giovanni Montemauri. Confermati quindi i due giocatori stranieri, ma italiani d'origine chiamati per la prima volta in nazionale, Loris Zarantonello e Matt Gallagher. Ange Capuozzo (Tolosa) e Paolo Garbisi (Tolone) sono ancora impegnati coi loro club nel campionato francese che si concluderà il 29 giugno prossimo.

La rosa dei trentatre atleti convocati per il Tour Estivo Piloni Simone FERRARI (Benetton Rugby, 53 caps) Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 41 caps) Marco RICCIONI (Saracens, 26 caps) Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 5 caps) Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 21 caps) Tallonatori Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 22 caps) Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 23 caps) Loris ZARANTONELLO (Castres, esordiente) Seconde Linee Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 41 caps) Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 6 caps) Federico RUZZA (Benetton Rugby, 54 caps) Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 7 caps) Terze Linee Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 19 caps) Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 2 caps) Michele LAMARO (Benetton Rugby, 38 caps) Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 55 caps) David ODIASE (Oyonnax, esordiente) Ross VINTCENT (Exeter, 4 caps) Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 21 caps) Mediani di Mischia Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 8 caps) Martin PAGE-RELO (Lione, 8 caps) Stephen VARNEY (Gloucester, 29 caps) Mediani di Apertura Paolo GARBISI (Tolone, 36 caps) Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 9 caps) Centri Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 35 caps) Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 17 caps) Francois MEY (Clermont, esordiente) Marco ZANON (Benetton Rugby, 14 caps) Ali/Estremi Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 19 caps) Matt GALLAGHER (Bath Rugby, esordiente) Monty IOANE (Lione 30 caps) Louis LYNAGH (Harlequins, 2 caps) Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 8 caps) Invitato Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)

Il calendario delle partite dell’Italia Samoa-Italia 05.07.24, Apia

Tonga-Italia 12.07.24, Nuku’Alofa

Giappone-Italia 21.07.24, Sapporo