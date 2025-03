L'Italrugby chiude il suo Sei Nazioni con una sconfitta contro l'Irlanda. Dopo i ko con Inghilterra e Francia la squadra del Ct Quesada ha fornito una bella risposta, giocando alla pari davanti a O'Mahoney (all'ultima con la nazionale) e compagni. Peccato per alcune ingenuità, costate l'inferiorità numerica per buona parte della partita, che hanno privato gli Azzurri di un finale all'altezza della grinta messa in campo