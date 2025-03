Grazie ai gol dei soliti Pulisic e Reijnders il Milan vince (ancora) in rimonta contro un ottimo Como. La squadra di Conceicao conquista 3 punti importanti per continuare a lottare per un posto in Europa ma l'allenatore portoghese deve ancora far fronte a diversi problemi da risolvere urgentemente. Il commento di Maurizio Compagnoni per Sky Sport Insider