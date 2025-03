Benetton, Calum MacRae sarà nuovo capo allenatore

MacRae da specialista della difesa a capo allenatore

Calum MacRae è nato il 26 gennaio 1980 ad Edimburgo. Nella sua carriera da giocatore ha indossato le maglie di Edimburgo, Worcester Warriors e anche del Venezia Mestre. MacRae ha pure disputato delle stagioni con gli scozzesi del Melrose e dei Border Reivers. Trequarti di qualità, si annoverano per lui anche delle avventure nel rugby a 7, dove ha difeso la divisa della nazionale scozzese in 13 occasioni con la Scozia A. Ritiratosi nel 2011, MacRae ha subito intrapreso la carriera da allenatore. Dal 2011 al 2014 ha lavorato come tecnico dell’attacco e ha ricoperto il ruolo di skills coach per i Newcastle Falcons. Nel 2014 è stato designato come capo allenatore della nazionale scozzese a 7 e nel maggio del 2016 ha conquistato una storica vittoria a Londra, nella World Rugby Sevens Series. Dal 2017 MacRae ha lavorato nello staff tecnico di Edimburgo, adempiendo per quattro anni all’incarico di allenatore della difesa. Nel 2022 è approdato al Benetton Rugby come specialista della difesa.