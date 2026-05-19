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l'analisi

Dentro il modello economico degli Springboks: i segreti (vincenti) del Sudafrica

Moreno Molla
©Getty

Due volte campioni del mondo in carica e vincitori degli ultimi 2 Rugby Championship. Campioni del mondo in carica Under20 e vincitori del Rugby Championship di categoria. Campioni del mondo in carica nel Rugby a 7. Quarti di finale mondiali e Top10 nel ranking femminile raggiunti partendo da zero. Questa la radiografia dei risultati sportivi del movimento rugbistico sudafricano. Ma dove nasce e come viene gestita la potenza del movimento che sta dominando il mondo ovale?

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