Il 6 Nazioni femminile è finito come tutti avrebbero scommesso, con l'Inghilterra ad alzare il trofeo. Per l'Italia sono arrivate due vittorie e il quarto posto finale come nel 2025. A livello di numeri aspettative rispettate, ma per quanto riguarda il gioco e in generale quanto fatto vedere in campo, l’Italia è andata ben oltre la sufficienza. Uno degli esempi di come anche al 6 Nazioni femminile si possa applicare la tipica divisione tra analisi fatta con la testa e con il cuore, che il torneo lo si vinca o meno