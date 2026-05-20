Il 6 Nazioni femminile è finito come tutti avrebbero scommesso, con l'Inghilterra ad alzare il trofeo. Per l'Italia sono arrivate due vittorie e il quarto posto finale come nel 2025. A livello di numeri aspettative rispettate, ma per quanto riguarda il gioco e in generale quanto fatto vedere in campo, l’Italia è andata ben oltre la sufficienza. Uno degli esempi di come anche al 6 Nazioni femminile si possa applicare la tipica divisione tra analisi fatta con la testa e con il cuore, che il torneo lo si vinca o meno
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider