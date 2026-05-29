La crescita del rugby femminile italiano passa attraverso sacrifici invisibili e vite vissute a doppia velocità. Nello speciale di Sky Sport 'Fra rugby e lavoro. Speciale Italia femminile' le azzurre raccontano il difficile equilibrio tra sport e professione, tra raduni e uffici, tra sogni ovali e futuro fuori dal campo
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