Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la presentazione

La finale del Top 14 sarà uno scontro tra due filosofie opposte

Gabriele Lussu

L'attacco devastante di Tolosa o la difesa solida di Montpellier? Sabato sera su Sky Sport Arena si sfida il meglio del rugby francese: i rossoneri vogliono vincere il quarto titolo consecutivo, i biancoblu conquistare il secondo 'Scudo di Brenno' della loro storia

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ