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il reportage

Il Nations Championship è una guerra fra emisferi. Dentro e fuori dal campo

Moreno Molla

Primo appuntamento con il reportage di Sky Sport Insider per scoprire il Nations Championship, la nuova manifestazione per nazionali di rugby in cui gioca anche l'Italia. Tra il contesto storico e come viene preparato dallo staff azzurro, anche un bilancio di come sono andare le prime tre partite dell'Italrugby contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia

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