Primo appuntamento con il reportage di Sky Sport Insider per scoprire il Nations Championship, la nuova manifestazione per nazionali di rugby in cui gioca anche l'Italia. Tra il contesto storico e come viene preparato dallo staff azzurro, anche un bilancio di come sono andare le prime tre partite dell'Italrugby contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia
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