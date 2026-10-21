Nations Championship, 34 convocati da Quesada

Nations Championship, i convocati di Quesada. Prima convocazione per Mattia Midenaitalrugby
Il Ct della nazionale italiana, in vista del Nations Championship di novembre -live su Sky-dove gli azzurri affronteranno Sudafrica, Argentina e Fiji, ha convocato 34 giocatori: 18 avanti e 16 tre-quarti. Tra gli avanti prima chiamata per Mattia Midena, seconda linea del Benetton, mentre cerca il suo primo cap Samuele Locatelli delle Zebre. In seconda linea convocazione anche per Opoku Gyamfi. Tra i tre-quarti si rivedono Federico Mori e Matt Gallagher, mentre cerca la prima presenza Giovanni Montemauri
Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Padova- in preparazione al Nations Championship, da seguire live su Sky e NOW- in programma a partire da domenica 25 ottobre. Trentaquattro gli atleti che si ritroveranno nel primo raduno della nuova stagione insieme allo staff della Nazionale Maschile.
Prima convocazione per Midena, 12 assenti per infortunio
Dopo il periodo di recupero osservato durante la prima parte del Nations Championship, tornano a disposizione Simone Ferrari e Manuel Zuliani, oltre a Lorenzo Cannone infortunatosi nella sfida contro la Nuova Zelanda lo scorso luglio a Wellington. Rientro nella lista dei convocati anche per Belloni, Opoku, Gallagher, Mazza, Montemauri e Mori, quest’ultimo assente dal primo Sei Nazioni della gestione Quesada nel 2024. Prima convocazione assoluta per Mattia Midena, seconda linea classe 2005 in forza al Benetton Rugby che ha trovato spazio ad inizio stagione nella franchigia biancoverde. Lunga la lista degli atleti indisponibili con ben dodici giocatori assenti per infortunio.
Il calendario delle partite dell'Italia
- Italia-Sudafrica: sabato 7 novembre, ore 12.40. Torino -Allianz Stadium
- Italia-Argentina: sabato 14 novembre, ore 12.40. Genova-Stadio Ferraris
- Italia-Fiji: sabato 21 novembre, ore 17.40. Udine-Bluenergy Stadium
- Final weekend 27/28/29 novembre- Twickenham
La lista dei convocati
Piloni
Simone FERRARI (Benetton Rugby, 73 caps)
Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 66 caps)
Muhamed HASA (Zebre Parma, 11 caps)
Marco RICCIONI (Perpignan, 39 caps)
Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 26 caps)
Tallonatori
Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 12 caps)
Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 36 caps)
Giacomo NICOTERA (Stade Français, 41 caps)
Seconde Linee
Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 65 caps)
Mattia MIDENA (Benetton Rugby, esordiente)
Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 1 cap)
Federico RUZZA (Benetton Rugby, 74 caps)
Terze Linee
Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 40 caps)
Michele LAMARO (Benetton Rugby, 57 caps)
Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)
Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 2 caps)
Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 22 caps)
Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 43 caps)
Mediani di Mischia
Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 25 caps)
Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 27 caps)
Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 39 caps)
Mediani di apertura
Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 91 caps)
Paolo GARBISI (Perpignan, 57 caps)
Centri
Juan Ignacio BREX (Toulon, 55 caps)
Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 25 caps)
Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)
Federico MORI (Bayonne, 17 caps)
Ali/Estremi
Mirko BELLONI (Zebre Parma, 3 caps)
Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 32 caps)
Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)
Monty IOANE (Lione, 49 caps)
Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 16 caps)
Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)
Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 10 caps)
Atleti non disponibili per infortunio
Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps)
Malik FAISSAL (Northampton Sains, 2 caps)
Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 17 caps)
Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)
Giulio MARINI (Benetton Rugby, 2 caps)
Tommaso MENONCELLO (Stade Toulousain, 40 caps)
Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)
Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)
David ODIASE (Zebre Parma, 6 caps)
Lorenzo PANI (Zebre Parma, 14 caps)
Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)
Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)
Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 21 caps)
Quesada: "Quest’anno ci aspettano grandi sfide"
"Non vedo l’ora di ritrovare questo gruppo per affrontare insieme una nuova finestra internazionale. Abbiamo un bel ricordo dello scorso novembre – le parole di Gonzalo Quesada al sito della FIR – con le vittorie in casa contro Australia e Cile e una grande prestazione contro il Sudafrica. Sappiamo che quest’anno ci aspettano grandi sfide, a cominciare dagli infortuni di diversi giocatori importanti per la nostra squadra. Inoltre, avremo soltanto tre giorni di preparazione con il gruppo al completo prima della settimana del Sudafrica: una parte importante dei nostri giocatori dovrà tornare in Francia e in Inghilterra per giocare con i rispettivi club. Ma a un anno dalla Rugby World Cup vedo queste difficoltà anche come una grande opportunità: dare spazio ad alcuni giovani giocatori che rappresentano il futuro della Nazionale e, soprattutto, testare il nostro carattere affrontando per quattro settimane consecutive quattro tra le migliori squadre al mondo, a cominciare dai campioni del mondo in carica, il Sudafrica e poi finire con il weekend di finali a Londra per la prima edizione del Nations Championship. Una sfida che raramente si presenta nel rugby internazionale".