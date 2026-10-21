Nations Championship, 34 convocati da Quesada

Il Ct della nazionale italiana, in vista del Nations Championship di novembre -live su Sky -dove gli azzurri affronteranno Sudafrica, Argentina e Fiji, ha convocato 34 giocatori: 18 avanti e 16 tre-quarti. Tra gli avanti prima chiamata per Mattia Midena, seconda linea del Benetton, mentre cerca il suo primo cap Samuele Locatelli delle Zebre. In seconda linea convocazione anche per Opoku Gyamfi. Tra i tre-quarti si rivedono Federico Mori e Matt Gallagher, mentre cerca la prima presenza Giovanni Montemauri

Dopo il periodo di recupero osservato durante la prima parte del Nations Championship, tornano a disposizione Simone Ferrari e Manuel Zuliani , oltre a Lorenzo Cannone infortunatosi nella sfida contro la Nuova Zelanda lo scorso luglio a Wellington. Rientro nella lista dei convocati anche per Belloni, Opoku, Gallagher, Mazza, Montemauri e Mori , quest’ultimo assente dal primo Sei Nazioni della gestione Quesada nel 2024. Prima convocazione assoluta per Mattia Midena , seconda linea classe 2005 in forza al Benetton Rugby che ha trovato spazio ad inizio stagione nella franchigia biancoverde. Lunga la lista degli atleti indisponibili con ben dodici giocatori assenti per infortunio.

Quesada: "Quest’anno ci aspettano grandi sfide"

"Non vedo l’ora di ritrovare questo gruppo per affrontare insieme una nuova finestra internazionale. Abbiamo un bel ricordo dello scorso novembre – le parole di Gonzalo Quesada al sito della FIR – con le vittorie in casa contro Australia e Cile e una grande prestazione contro il Sudafrica. Sappiamo che quest’anno ci aspettano grandi sfide, a cominciare dagli infortuni di diversi giocatori importanti per la nostra squadra. Inoltre, avremo soltanto tre giorni di preparazione con il gruppo al completo prima della settimana del Sudafrica: una parte importante dei nostri giocatori dovrà tornare in Francia e in Inghilterra per giocare con i rispettivi club. Ma a un anno dalla Rugby World Cup vedo queste difficoltà anche come una grande opportunità: dare spazio ad alcuni giovani giocatori che rappresentano il futuro della Nazionale e, soprattutto, testare il nostro carattere affrontando per quattro settimane consecutive quattro tra le migliori squadre al mondo, a cominciare dai campioni del mondo in carica, il Sudafrica e poi finire con il weekend di finali a Londra per la prima edizione del Nations Championship. Una sfida che raramente si presenta nel rugby internazionale".