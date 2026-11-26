Un nuovo appuntamento con il rugby su Sky e in streaming su NOW . Da venerdì 27 a domenica 29 novembre vanno in scena le Finals del Nations Championship : a Londra, nello stadio di Twickenham, le ultime sei sfide che decreteranno i piazzamenti finali del torneo . Si parte venerdì alle 17:40: ad aprire il programma sarà l'Italia, che affronta le Fiji nella finale per l'11^ posto. In serata, alle 21.10, la sfida tra Irlanda e Australia. Il giorno dopo si apre alle 14.10 con Galles-Giappone, mentre nel pomeriggio, alle 17.40, spazio al match tra Inghilterra-Nuova Zelanda, seconde nei rispettivi gironi. Domenica, giornata conclusiva, inizia alle 14.10 con Scozia-Argentina e termina con la finalissima tra Francia e Sudafrica , in programma alle 17.40.

Come arriva l'Italia alla sfida contro le Fiji

L'obiettivo è chiaro: provare a prendersi la rivincita e chiudere il Nations Championship con una vittoria. Dopo la sconfitta di sabato 21 novembre a Udine, gli Azzurri cercano il riscatto contro le Fiji. Cinque i cambi nella formazione annunciata dal ct Gonzalo Quesada: confermato il triangolo allargato con Allan, Capuozzo e Ioane, mentre la coppia di centri sarà formata da Marin e Mori. In mediana insieme a Varney torna Paolo Garbisi in cabina di regia. In terza linea, insieme a Zuliani e Vintcent, prima presenza da titolare per Opoku-Gyamfi. In seconda linea l’esperto Ruzza sarà affiancato a Niccolò Cannone che guiderà gli Azzurri sul campo con i gradi di capitano per la terza volta in carriera. Conferma in prima linea per Fischetti e Riccioni con Di Bartolomeo che partirà dal primo minuto. Dalla panchina pronti a subentrare Nicotera, Nemer, Neculai, Zambonin, Lorenzo Cannone, Ortombina, Fusco e Odogwu.