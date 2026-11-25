Cinque cambi per provare a prendersi la rivincita e chiudere il Nations Championship con una vittoria. Il Ct azzurro Gonzalo Quesada ha annunciato la formazione che venerdì 27 novembre alle 17.40 affronterà nuovamente le Fiji, questa volta a Twickenham. Dopo aver perso 21-16 sabato 21 novembre a Udine, l’Italia cerca un successo che permetterebbe di chiudere il torneo all’undicesimo posto. Confermato il triangolo allargato con Allan, Capuozzo e Ioane, mentre la coppia di centri sarà formata da Marin e Mori. In mediana insieme a Varney torna Paolo Garbisi in cabina di regia. In terza linea, insieme a Zuliani e Vintcent, prima presenza da titolare per Opoku-Gyamfi. In seconda linea l’esperto Ruzza sarà affiancato a Niccolò Cannone che guiderà gli Azzurri sul campo con i gradi di capitano per la terza volta in carriera. Conferma in prima linea per Fischetti e Riccioni con Di Bartolomeo che partirà dal primo minuto. Dalla panchina pronti a subentrare Nicotera, Nemer, Neculai, Zambonin, Lorenzo Cannone, Ortombina, Fusco e Odogwu. La partita, diretta dall’australiano Nic Berry, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.