Il Ct dell'Italia ha annunciato la formazione che venerdì 27 novembre alle 17.40 affronterà le Fiji a Twickenham. La partita, valida per l’undicesimo posto nel torneo, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Cinque cambi per provare a prendersi la rivincita e chiudere il Nations Championship con una vittoria. Il Ct azzurro Gonzalo Quesada ha annunciato la formazione che venerdì 27 novembre alle 17.40 affronterà nuovamente le Fiji, questa volta a Twickenham. Dopo aver perso 21-16 sabato 21 novembre a Udine, l’Italia cerca un successo che permetterebbe di chiudere il torneo all’undicesimo posto. Confermato il triangolo allargato con Allan, Capuozzo e Ioane, mentre la coppia di centri sarà formata da Marin e Mori. In mediana insieme a Varney torna Paolo Garbisi in cabina di regia. In terza linea, insieme a Zuliani e Vintcent, prima presenza da titolare per Opoku-Gyamfi. In seconda linea l’esperto Ruzza sarà affiancato a Niccolò Cannone che guiderà gli Azzurri sul campo con i gradi di capitano per la terza volta in carriera. Conferma in prima linea per Fischetti e Riccioni con Di Bartolomeo che partirà dal primo minuto. Dalla panchina pronti a subentrare Nicotera, Nemer, Neculai, Zambonin, Lorenzo Cannone, Ortombina, Fusco e Odogwu. La partita, diretta dall’australiano Nic Berry, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.
La formazione dell'Italia
15 Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 94 caps)
14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 35 caps)
13 Federico MORI (Bayonne, 19 caps)
12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 28 caps)
11 Monty IOANE (Lione, 52 caps)
10 Paolo GARBISI (Perpignan, 59 caps)
9 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 42 caps)
8 Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 4 caps)
7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 46 caps)
6 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 25 caps)
5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 77 caps)
4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 68 caps) – capitano
3 Marco RICCIONI (Perpignan, 41 caps)
2 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 13 caps)
1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 69 caps)
A disposizione
16 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 44 caps)
17 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)
18 Ion NECULAI (Northampton Saints, 6 caps)
19 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 21 caps)
20 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 43 caps)
21 Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 5 caps)
22 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 28 caps)
23 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 13 caps)