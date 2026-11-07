Nations Championship, Italia-Sudafrica LIVE

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Italia-Sudafrica, il risultato live di Nations Championship

Rugby

A Torino l'Italia ospita il Sudafrica nella quarta giornata del Nations Championship di rugby. Tanti gli infortuni e tante le sorprese nella formazione scelta dal ct Quesada. Match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

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