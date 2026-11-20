Rugby Nations Championship, dove vedere Italia-Fiji e le partite della 6^ giornata su Skyguida tv
La sesta giornata del Nations Championship 2026 di rugby su Sky e in streaming su NOW. Sabato 21 novembre alle 17.40 Italia-Fiji in diretta su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8. Nella Casa dello Sport anche gli altri cinque incontri dell’ultimo turno di qualificazione
Un nuovo appuntamento con il rugby su Sky e in streaming su NOW. Sabato 21 novembre torna il Nations Championship con la sesta giornata della fase di qualificazione, ultima tappa prima delle Finals di Twickenham in scena dal 27 al 29 novembre. Ad aprire il programma, alle 15.10, saranno Inghilterra-Nuova Zelanda su Sky Sport Arena e Scozia-Giappone su Sky Sport Max. Alle 17.40 riflettori puntati su Italia-Fiji, in diretta su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8. Per l’occasione, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con studi on site condotti da Diego Dominguez e Andrea De Rossi. Alla stessa ora, su Sky Sport Max, in scena anche Irlanda-Sudafrica. Chiudono la giornata i due incontri delle 21.10: Francia-Argentina su Sky Sport Arena e Galles-Australia su Sky Sport Max. Il grande rugby è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Rugby Nations Championship, la programmazione su Sky e NOW
Sabato 21 novembre
- ore 15.10: INGHILTERRA-NUOVA ZELANDA su Sky Sport Arena. Telecronaca Paolo Malpezzi; commento Pippo Frati
- ore 15.10: SCOZIA-GIAPPONE su Sky Sport Max. Telecronaca Matteo Viscardi; commento Maurizio Vancini
- ore 17.10: Studio prepartita con Diego Dominguez e Andrea De Rossi su Sky Sport Arena
- ore 17.40: ITALIA-FIJI su Sky Sport Arena e TV8. Telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Andrea De Rossi. Inviato Moreno Molla
- ore 17.40: IRLANDA-SUDAFRICA su Sky Sport Max. Telecronaca Federico Fusetti; commento Alessandro Moscardi
- ore 19.40: Studio postpartita con Diego Dominguez e Andrea De Rossi su Sky Sport Arena
- ore 21.10: FRANCIA-ARGENTINA su Sky Sport Arena. Telecronaca Moreno Molla; commento Federico Fusetti
- ore 21.10: GALLES-AUSTRALIA su Sky Sport Max. Telecronaca Paolo Malpezzi; commento Pippo Frati