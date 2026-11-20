Un nuovo appuntamento con il rugby su Sky e in streaming su NOW. Sabato 21 novembre torna il Nations Championship con la sesta giornata della fase di qualificazione, ultima tappa prima delle Finals di Twickenham in scena dal 27 al 29 novembre. Ad aprire il programma, alle 15.10, saranno Inghilterra-Nuova Zelanda su Sky Sport Arena e Scozia-Giappone su Sky Sport Max. Alle 17.40 riflettori puntati su Italia-Fiji, in diretta su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8. Per l’occasione, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con studi on site condotti da Diego Dominguez e Andrea De Rossi. Alla stessa ora, su Sky Sport Max, in scena anche Irlanda-Sudafrica. Chiudono la giornata i due incontri delle 21.10: Francia-Argentina su Sky Sport Arena e Galles-Australia su Sky Sport Max. Il grande rugby è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.