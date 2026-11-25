C’è stato un tempo in cui Nuova Zelanda e vittoria erano compagne inscindibili se si parlava di rugby. Legame sublimato ed espresso dal doppio successo mondiale consecutivo del 2011 e 2015. Memorie ormai scolorite di fronte a un novembre shock, con le due sconfitte consecutive contro Galles e Inghilterra. Qualcosa che non si vedeva da 90 anni. E contro i Dragoni, gli All Blacks non perdevano addirittura dal 1953